痛毆Toyz「超哥現在最怕1點」　律師曝：我一定獅子大開口

▲Toyz當街遭超哥痛毆。（圖／翻攝YouTube）



網搜小組／劉維榛報導

直播主Toyz嫌棄醋飯不好吃，遭超哥痛毆冒血，縫了至少10針。而實況主丁特在直播聊到此事時，一名暱稱「KHL現職律師」現身分析，若超哥身上有緩刑，「他應該不在意被易科罰金18萬還是54萬，他care是有沒有留前科，最在意應該是前面那個緩刑。」

回顧這起案件，Toyz於昨日到超哥的日式料理店用餐，吃完後評論「魚好吃，醋飯不好吃」，超哥似乎是對Toyz的說法感到不滿，豈料雙方站在門口僵持不下，Toyz遭超哥猛烈痛毆，送醫後縫了至少10針，全身多處擦挫傷。

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丁特深夜直播也聊到此話題，認為不管醋飯好不好吃，或者真的好吃，Toyz硬要說不好吃，超哥也不該出手打人，可以用比較有風度的說法，「不好意思啊我們這邊醋飯都免費招待」等幽默言詞來化解。

事後，還有一名暱稱「KHL現職律師」的網友表示，先講結論，這個要重傷害或是殺人未遂不可能，如果我是Toyz的律師，應該會提出聚眾鬥毆150條，6個月以上5年以下，因為判6個月以下的話，它沒有易科罰金。如果超哥在緩刑中的話，代表他是累犯，如果這個累犯也是傷害類型的性質的，他打Toyz就會再加重。

▲現職律師認為，超哥不怕罰，應該最擔心「前面的緩刑」。（圖／翻攝自YouTube／Dinter）



丁特也追問，超哥最後的刑責會怎麼樣？KHL現職律師分析，如果和解就會撤訴，但沒和解的話，以Toyz的傷勢，超哥應該會被判5至6個月；易科罰金部分，可以一天1000或3000元，當然還是交由法官衡量。

至於若Toyz想和解，KHL現職律師說，「我一定獅子大開口，超哥這麼有錢，他應該不在意被易科罰金18萬還是54萬，他care是有沒有留前科，最在意應該是前面那個緩刑。」

由於Toyz送醫前未提告，警方原本依社會秩序維護法裁罰超哥，但Toyz委託律師指出，超哥都朝Toyz頭部進行攻擊，有意要致他於死的意圖。Toyz出院後便前往警局，對超哥與同夥一併提告「傷害、殺人未遂、恐嚇、違反組織犯罪條例等4項刑事告訴」，員警立即以準現行犯身分逮捕超哥。

警方依夜間停止訊問原則，將於今早做完筆錄後，依4項罪名將超哥移送法辦。