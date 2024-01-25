陸空飄氣球從何來？　陸國防部避談「指向」民進黨又炒作

▲我方去年下半年開始，經常偵獲疑似中共空飄氣球飛越南台灣本土上空。（圖／國防部提供）

記者任以芳／北京報導

我國防部在大選後又多次偵測到疑似陸方的空飄氣球，究竟目的與施放單位為何？大陸國防部發言人吳謙今（25）日避談氣球的來源，重申是民進黨「炒作」，是毫無意義的，也注定失敗。

大陸國防部今舉行例行發布會，談及空飄氣球從何而來？吳謙首先反過來糾正，「台灣是中國的一部分，這個不存在什麼『國防部』的問題」。

至於疑似大陸來的空飄氣球是什麼單位施放？吳謙指出，「關於你說的氣球的事情，請向主管部門了解。」並且進一步補充，「民進黨當局的有關炒作，是挑動兩岸對立、對抗的慣用伎倆，是毫無意義的，也注定失敗。」

我國防部22日公布消息，21日6時至22日6時，共偵獲共機4架次、共艦4艘次，以及空飄氣球6枚。在空飄氣球方面，有5枚集中在基隆外海，距離約65浬到92浬左右；而1枚則在屏東西方約164浬處被偵獲。

近期我方經常發現疑似陸方的空飄氣球，上個月底台灣大選前，大陸國防部對此指出，民進黨炒作是大陸「介選」，慣用的選舉套路，意在挑動對抗，妄圖騙取選票，「這套老把戲已經被越來越多的台灣民眾識破。」