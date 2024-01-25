　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸空飄氣球從何來？　陸國防部避談「指向」民進黨又炒作

▲▼中共空飄氣球飛越南台灣本土上空。（圖／國防部提供）

▲我方去年下半年開始，經常偵獲疑似中共空飄氣球飛越南台灣本土上空。（圖／國防部提供）

記者任以芳／北京報導

我國防部在大選後又多次偵測到疑似陸方的空飄氣球，究竟目的與施放單位為何？大陸國防部發言人吳謙今（25）日避談氣球的來源，重申是民進黨「炒作」，是毫無意義的，也注定失敗。

大陸國防部今舉行例行發布會，談及空飄氣球從何而來？吳謙首先反過來糾正，「台灣是中國的一部分，這個不存在什麼『國防部』的問題」。

至於疑似大陸來的空飄氣球是什麼單位施放？吳謙指出，「關於你說的氣球的事情，請向主管部門了解。」並且進一步補充，「民進黨當局的有關炒作，是挑動兩岸對立、對抗的慣用伎倆，是毫無意義的，也注定失敗。」

我國防部22日公布消息，21日6時至22日6時，共偵獲共機4架次、共艦4艘次，以及空飄氣球6枚。在空飄氣球方面，有5枚集中在基隆外海，距離約65浬到92浬左右；而1枚則在屏東西方約164浬處被偵獲。

近期我方經常發現疑似陸方的空飄氣球，上個月底台灣大選前，大陸國防部對此指出，民進黨炒作是大陸「介選」，慣用的選舉套路，意在挑動對抗，妄圖騙取選票，「這套老把戲已經被越來越多的台灣民眾識破。」

ET快訊
TWICE官方無預警發子瑜返台影片！　網感動噴淚
泥醉妹回家倒沙發　慘遭性侵
還在冰箱！急凍「跌破10度」再一波
韓國瑜辦公室抽中「籤王」？　黃揚明曝：連四屆立委連任失敗
高雄男才喊不舒服　6小時後「肺葉全白」死亡
民眾黨中評會今通過「禁不分區雙重黨籍」　黃珊珊：依規定辦理

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

美對台軍售　陸國防部：台獨是劇毒，永遠不成事

陸空飄氣球從何來？　陸國防部避談「指向」民進黨又炒作

9歲童墜落！父母忍痛「捐出女兒器官」救5人：能幫就幫吧

顧客稱少吃一隻蛙！老闆將「骨頭」拼湊證清白　網：之前是法醫吧

外資1小時內爆買A股30億人民幣　這支股票時隔8年半再度漲停

春節兩岸包機　交通部：至今無業者申請

陸女星保母車高速公路倒車被拍　粉絲跟車同步違規操作！警介入調查

台海5年內有危機？　陸國防部說出「最後底線」與14億人民意志

「出不去了，媽」！江西火災學生最後訊息　母：失聯至今

中國與新加坡自2月9日起　互免簽證入境30天

女分享飛澳洲打工收支　生活開銷2萬台幣搞定！

11月大嬰送托遭濕口罩悶亡　媽哽咽：很不容易才有小孩

李多慧尾牙勁歌熱舞！　下秒變八三夭小迷妹❤

勝利柬埔寨派對放話「下次帶GD來」　「比中指+爆粗口」韓網怒：不知恥

約好陽明山追雪...被同學放鳥　15歲弟走8hrs到淡水全濕求助

嗆蹭熱度送超派中指 超哥：你什麼咖｜20240124 ET午間新聞

來賓嘲諷身障者「賀瓏跟著大笑」遭炎上　Albee道歉「當下沒聽懂」..薩泰爾發聲明

有吃橡皮筋？館長側拍片打臉　盲測喊：吞不下！當我弱智？

貓貓太想奴才狂敲監視器 整顆喵頭塞滿螢幕超萌❤

夜夜秀「訕笑身障者」被炎上 製作人道歉｜20240124 ET午間新聞

美對台軍售　陸國防部：台獨是劇毒，永遠不成事

陸空飄氣球從何來？　陸國防部避談「指向」民進黨又炒作

9歲童墜落！父母忍痛「捐出女兒器官」救5人：能幫就幫吧

顧客稱少吃一隻蛙！老闆將「骨頭」拼湊證清白　網：之前是法醫吧

外資1小時內爆買A股30億人民幣　這支股票時隔8年半再度漲停

春節兩岸包機　交通部：至今無業者申請

陸女星保母車高速公路倒車被拍　粉絲跟車同步違規操作！警介入調查

台海5年內有危機？　陸國防部說出「最後底線」與14億人民意志

「出不去了，媽」！江西火災學生最後訊息　母：失聯至今

中國與新加坡自2月9日起　互免簽證入境30天

肯德基推「開運金沙雞、金沙薯條」　春節限時開賣還抽金元寶！

前進澎湖開出第3個品牌「点爭鮮」　業者：還在評估中

SOGO大巨蛋「明年8月全開」　露天餐廳、最美地下街、精品準備逛起來

睽違3年！北市消防局辦「車禍救助競賽觀摩」　4大隊河濱公園較勁

發現台灣特有種新蟑螂！體長「超過5公分」　比你家裡的蟑螂還大

花蓮弱勢家戶寒冬無遮蔽　港區扶輪社出錢出力改善居家環境

北捷乘客言語暴力威脅站務人員「必送辦」　判賠5千附帶民事賠償1萬

男以忍受！癡情男狂追學弟被封鎖　竟找上對方媽媽...下場慘了

天氣1狀態中風風險更高！　醫揭4招護血管

玻利維亞醫療團隊跨海取經　與花蓮慈院簽署合作意向書

監視器驚見法鬥「交疊姿勢69分」 客廳激戰網笑翻...主人看到秒崩潰

大陸熱門新聞

正妹業務露臉回應陪睡傳言！一年賣170輛保時捷

工程師月薪2萬跳槽！遭索賠464萬傻眼

保時捷女業務年賣170輛車！被酸陪客戶回應了

拜金女星閃婚半年遭家暴7次　遭尪騙光積蓄

5天前曾拉肚子！20歲妹子突心臟驟停倒路邊

30年玩具大廠宣布倒閉！　解散全部員工

最美主播踩到精液　做完瑜珈鞋變濕

台海5年內有危機？　陸國防部說出「最後底線」

江西新余商店街恐怖火警！至少39人葬身火窟

23歲網紅「巨人小莫」流感病逝！骨灰無人領

少年疑不滿父母嘮叨！氣憤「跳窗」

中國麥當勞「窮鬼套餐」賣翻　害系統癱瘓

江西火災39死　多為補習班學生

沒勇氣輕生！他拿磚頭砸死人求判死刑

更多熱門

相關新聞

台海5年內有危機？　陸國防部說出「最後底線」

台海5年內有危機？　陸國防部說出「最後底線」

台灣大選後，中外台灣學者分析，未來五年台海之間關係爆發衝突機率高，美國智庫選前做出調查，擔心未來台海可能發生1996年台海危機大規模軍演，可能出現解放軍對台有高度動態聯合封鎖情況，大陸國防部發言人吳謙今（25）日指出，「台獨如果突破紅線，將不得不採取斷然措施，堅定捍衛國家主權和領土完整，這是14億多中國人民的堅定意志。」

中美軍事對話可能恢復？　陸國防部回應

中美軍事對話可能恢復？　陸國防部回應

陸國防部：何來「國防」報告書？

陸國防部：何來「國防」報告書？

我軍嚴密監控解放軍　陸國防部諷：吹哨壯膽

我軍嚴密監控解放軍　陸國防部諷：吹哨壯膽

回應「中共犯台率升高？」　陸國防部：別低估解放軍能力

回應「中共犯台率升高？」　陸國防部：別低估解放軍能力

關鍵字：

陸國防部

讀者迴響

熱門新聞

25歲正妹助詐團撈1.8億！住豪宅開賓士

快訊／7-11開出2張千萬發票！

馬紹爾群島突引發海嘯　巨浪灌入美軍基地

花蓮小兄妹葬身火場！5歲姊先逃出求救

黃牌重機對撞左轉小黃　22歲女騎士噴飛落地亡

華碩女工程師提離職　真實身分讓主管沉默了

快訊／全家開出2張千萬發票！

快訊／開獎了！統一發票11、12月中獎號碼出爐

女老師「誘男高中生」性愛30次！教室淪砲房

快訊／成功嶺一年兵報到「髮絲落地」　國軍派緝毒犬安檢

正妹業務露臉回應陪睡傳言！一年賣170輛保時捷

全聯開出千萬、2百萬發票　幸運門市曝光

國三生遺體移火葬場　堂弟捧牌位悲慟跟隨

賀瓏前女友發聲：魯蛇會靠貶低別人讓自己好過

工程師月薪2萬跳槽！遭索賠464萬傻眼

更多

最夯影音

更多
女分享飛澳洲打工收支　生活開銷2萬台幣搞定！

女分享飛澳洲打工收支　生活開銷2萬台幣搞定！
11月大嬰送托遭濕口罩悶亡　媽哽咽：很不容易才有小孩

11月大嬰送托遭濕口罩悶亡　媽哽咽：很不容易才有小孩

李多慧尾牙勁歌熱舞！　下秒變八三夭小迷妹❤

李多慧尾牙勁歌熱舞！　下秒變八三夭小迷妹❤

勝利柬埔寨派對放話「下次帶GD來」　「比中指+爆粗口」韓網怒：不知恥

勝利柬埔寨派對放話「下次帶GD來」　「比中指+爆粗口」韓網怒：不知恥

約好陽明山追雪...被同學放鳥　15歲弟走8hrs到淡水全濕求助

約好陽明山追雪...被同學放鳥　15歲弟走8hrs到淡水全濕求助

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面