台海5年內有危機？　陸國防部說出「最後底線」與14億人民意志

▲大陸國防部發言人吳謙 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

台灣大選後，中外台灣學者分析，未來五年台海之間關係爆發衝突機率高，美國智庫選前做出調查，擔心未來台海可能發生1996年台海危機大規模軍演，可能出現解放軍對台有高度動態聯合封鎖情況，大陸國防部發言人吳謙今（25）日指出，「台獨如果突破紅線，將不得不採取斷然措施，堅定捍衛國家主權和領土完整，這是14億多中國人民的堅定意志。」

吳謙指出，台灣是中國領土神聖不可分割的一部分，台灣問題是中國核心中的核心，我們堅持以最大誠意盡最大努力爭取和平統一的前景。

吳謙說，如果台獨分裂勢力挑釁逼迫甚至突破紅線，我們將不得不採取斷然措施，堅定捍衛國家主權和領土完整，這是14億多中國人民的堅定意志，也是中國人民解放軍的神聖使命。

問及台灣執政黨政府呼籲大陸尊重台灣選舉結果？吳謙指出，台灣選舉是中國的地方事務。這次台灣兩項選舉結果顯示，民進黨並不能代表台灣內部主流民意。

吳謙表示，不管台灣內部局勢怎樣變化，都不可能改變世界上只有一個中國、台灣是中國一部分的基本事實，不可能改變國際社會堅持一個中國原則的普遍共識，不可能改變中國終將實現統一的歷史大勢。

吳謙進一步說，80年前，中美英三國發表《開羅宣言》，明確規定「把日本所竊取的中國領土台灣歸還中國」。1945年中美英蘇聯合發表的《波茨坦公告》第八條規定「《開羅宣言》條款必將實施」。1971年第26屆聯合國大會通過的第2758號決議明確了世界上只有一個中國，不存在「兩個中國」、「一中一台」。這一系列具有國際法律效力的文件確認了台灣是中國不可分割領土的歷史和法理事實。

他最後強調，中國的主權和領土從未分割，台灣是中國領土一部分的法律地位和事實從未改變，這才是台海的真正現狀。台灣永遠不是一個國家，「台獨」永遠不可能成事，外部勢力分裂中國的圖謀永遠不會得逞。「祖國統一，台灣當歸。中國人民解放軍將以行動說話，始終做捍衛國家主權和領土完整的鋼鐵長城。」