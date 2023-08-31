　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

習第三任內「解決台灣問題」犯台率升高？　陸國防部：別低估解放軍能力

▲▼中國解放軍。（圖／CFP）

▲我國防部最新中共軍力報告書，示警中國解放軍犯台風險升高。（圖／CFP）

記者任以芳／北京報導

我國防部示警，中共可能在習近平第三任期內，推動解決台灣問題進程，持續對台保持武力威懾。大陸國防部新聞發言人吳謙大校今（31）日強調，「台灣的前途必須由包括台灣同胞在內的全體中國人民來共同決定，各界不要低估中國人民解放軍維護國家主權和領土完整的決心、意志與能力。」

我國防部今最新送出立院《112年中共軍力報告書》，該內容示警中共可能在習近平第三任期內，推動解決台灣問題進程，共軍持續以低、中、高強度軍事活動，對台保持軍事威懾力度，外界擔憂中共犯台風險機率升高。

吳謙出，台灣的前途命運只能由全體中方人民來決定，台灣的前途在於國家統一，只能也必須由包括台灣同胞在內的全體中方人民來共同決定，中方必須統一，也必然統一。

吳謙再次強調，「永遠不要低估人民解放軍維護國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力。」

▲▼ 中國大陸國防部新聞發言人吳謙大校 （2023.8.31） 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 中國大陸國防部新聞發言人吳謙大校  。（圖／記者任以芳攝）

有記者提問副總統賴清德過境美國返台後，中國大陸解放軍立刻宣布軍演，外界認為這次演訓力度相較裴洛西訪台的「圍台軍演」有些落差？

吳謙表示，中國人解放軍在台海周邊海空域，組織嚴格實力演訓，去‌就對台獨分裂勢力和外部勢力勾連挑釁的警示與震懾，‌‌是捍衛國家主權和領土完整的必要性。‌

吳謙現場反問，「台獨份子幹了什麼壞事，自己心裡難道沒有數嗎？遭到解放軍的反制，難道還需要預告嗎？」

ET快訊
清心員工神默契！飲料墜落「一踹一接」救到了　救援影片震驚萬人
颱風天快儲水！新北3區「周六停水11小時」
《浪姐5》參賽陣容瘋傳！名單「驚見IU」　5台灣女星也加入
老闆上班供宿　鮮肉水電工睡著遭「口手性侵」
網傳解放軍「093核潛艦」台海發生意外　大陸國防部回應了
快訊／13縣市豪大雨特報！最新警戒區域曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

習第三任內「解決台灣問題」犯台率升高？　陸國防部：別低估解放軍能力

美將支援菲「制止」中國海警執法　陸國防部：停止插手南海問題

我軍劍指解放軍擾台「惡鄰退散」　陸國防部：台獨必亡！

爸娶繼母趕她出家門！北大女6年後回鄉…驚知「心碎真相」淚崩

劫中劫！5歲小弟受傷送醫「9歲姊姊卻死了」　家長怒批救護車駕駛

閃避不及撞上！「超大捆竹竿」刺穿擋風玻璃　貨車司機驚險躲死劫

反制美制裁官員　大陸外交部：對美官員對等採取簽證限制

甜度破錶！楊超越「瘋狂倒貼」丁禹兮　網笑：其實是燒腦推理劇

強颱蘇拉接近香港　特首罕見提醒警戒

批美癡心妄想！　陸國防部談中美軍事關係：對話不能沒有底線

彰化痛風普渡！他下海捕88隻「特級螃蟹」　嬤笑捧大龍蝦張羅饗宴

騎車二度巧遇歪頭狗狗！　暖男溫柔呼喚指引到路旁

問晚餐吃什麼女友說隨便　男友提議全打槍氣到不行

騎士「熄火用手機」遭開罰　控警出手推車：完全沒邏輯

搬走1馬桶「支架骨牌式瓦解」　摔爛上百個！陸工人抱頭崩潰

為普渡！男下海捕88隻特級蟹　嬤笑捧「比臉大龍蝦」張羅饗宴

北市倒塌路樹砸騎士！　他滿地血送醫搶救仍不治

城中城大火二審仍判無期　受害家屬不滿：應償命

小S等了2個月「女兒終於要開學」！　嗨爆熱舞...網笑：媽媽的真實反應

任賢齊「幫忙搬行李」怕被誤認小王XD　發專輯忙還債：想照顧好員工

習第三任內「解決台灣問題」犯台率升高？　陸國防部：別低估解放軍能力

美將支援菲「制止」中國海警執法　陸國防部：停止插手南海問題

我軍劍指解放軍擾台「惡鄰退散」　陸國防部：台獨必亡！

爸娶繼母趕她出家門！北大女6年後回鄉…驚知「心碎真相」淚崩

劫中劫！5歲小弟受傷送醫「9歲姊姊卻死了」　家長怒批救護車駕駛

閃避不及撞上！「超大捆竹竿」刺穿擋風玻璃　貨車司機驚險躲死劫

反制美制裁官員　大陸外交部：對美官員對等採取簽證限制

甜度破錶！楊超越「瘋狂倒貼」丁禹兮　網笑：其實是燒腦推理劇

強颱蘇拉接近香港　特首罕見提醒警戒

批美癡心妄想！　陸國防部談中美軍事關係：對話不能沒有底線

《漫威蜘蛛人2》同捆「共生體」主機開箱　低調紅黑配色藏家必收

網路賭博觸犯刑法　涉及逃漏稅捐罪最重判7年有期徒刑

小蠻消失數天認「去做手術」！　曝術後痛苦問題：女人真辛苦

梅毒「最愛攻擊3類人」　泌尿醫：口交記得戴套

U18／王牌孫易磊奪8K完封勝　中華3比0擊敗澳洲搶首勝

涉黑又染黃！民眾黨部召集人被爆是「皮條客」　個人臉書秒關閉

颱風天快儲水！新北3區「9／2停水11小時」影響2萬戶　範圍曝光

親綠女醫50人管理群「-1」　網留言狂刷8字挺許伯簡芝

快訊／三哥來了！　周俊三正式出任台啤雲豹顧問

癌友短期住院遭拒！還被健保承辦人反指佔用資源　署長：將聯繫致歉

捷運長靴妹是F級女神！ 「下半身消失」露蜜腿

大陸熱門新聞

網紅穿清涼比基尼外拍　釣魚男「2小時沒看一眼」

5歲童搭救護車途中出車禍！9歲姊姊遭撞亡

開學就破產！北京學童「天價收據」噴183萬

爆乳女老師在床上授課！綠帽尪爆2年跟20多男開房

陸籍留美博士生槍殺教授 13年前曾高考入名校成「清貧家庭典範」

夫妻求孕4年失敗　竟是做愛方式錯了

短裙妹進男廁！5分鐘「馬桶砲戰」太激情

OL同時打16份工3年買別墅！老闆報案揪出驚天大案

佛山布行老闆長期出軌　小三竟是姪女

蔣萬安龔正「自拍」　簽署合作備忘錄

國台辦：8／30起免核酸、抗原檢測

雙城論壇成果　各方充滿期待

華為上半年淨利大賺2000億　同比增長218%

受助正妹被抓包用新款iPhone　委屈：是同學的

更多熱門

相關新聞

網傳核潛艦台海發生意外　大陸國防部回應

網傳核潛艦台海發生意外　大陸國防部回應

網傳中共海軍一艘093型核潛艦在台海附近發生嚴重意外，艦上船員全數罹難。對此大陸國防部31日在例行記者會上表示，「有關消息，純屬謠言」。

陸國防部：敦促美國停止插手南海問題

陸國防部：敦促美國停止插手南海問題

我軍劍指解放軍「惡鄰退散」　陸國防部回應

我軍劍指解放軍「惡鄰退散」　陸國防部回應

談中美軍事關係　陸國防部：對話不能沒有底線

談中美軍事關係　陸國防部：對話不能沒有底線

堅決反對！美對台軍援　陸國防部回應

堅決反對！美對台軍援　陸國防部回應

關鍵字：

陸國防部吳謙

讀者迴響

熱門新聞

即／少女被扒上衣狠摑掌！4人動手3人幫拍　11人到案

快訊／日籍通告藝人「士林租屋處」凌晨惡火

海葵直撲台灣北部！日氣象廳：周末影響最劇烈

開箱麥當勞「螯龍蝦堡」蝦肉7公分！他吃完留4字心得

太魯閣號悲劇2年　王薇君竟在車廂找到頭蓋骨

LINE相簿「照片數量」明起有上限　超過要等下個月

馬幼興被誣告性侵「7年0收入」

王陽明左手無名指「婚戒消失」

米其林完整名單／台北「Tarroir態芮」摘三星

威力彩飆4億！「3生肖」頭獎機運高　旺財撇步看這邊

恭喜！胡宇威跟陳庭妮登記結婚

冷氣砸死女大生只賠180萬？律師解答了

海葵陸警可能增！周末最有機會放假

《與惡》超萌童星長大了！于卉喬16歲近照曝光

好想換iPhone 15！規格、外觀、價格爆料一次看

更多

最夯影音

更多
彰化痛風普渡！他下海捕88隻「特級螃蟹」　嬤笑捧大龍蝦張羅饗宴

彰化痛風普渡！他下海捕88隻「特級螃蟹」　嬤笑捧大龍蝦張羅饗宴
騎車二度巧遇歪頭狗狗！　暖男溫柔呼喚指引到路旁

騎車二度巧遇歪頭狗狗！　暖男溫柔呼喚指引到路旁

問晚餐吃什麼女友說隨便　男友提議全打槍氣到不行

問晚餐吃什麼女友說隨便　男友提議全打槍氣到不行

騎士「熄火用手機」遭開罰　控警出手推車：完全沒邏輯

騎士「熄火用手機」遭開罰　控警出手推車：完全沒邏輯

搬走1馬桶「支架骨牌式瓦解」　摔爛上百個！陸工人抱頭崩潰

搬走1馬桶「支架骨牌式瓦解」　摔爛上百個！陸工人抱頭崩潰

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面