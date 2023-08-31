習第三任內「解決台灣問題」犯台率升高？　陸國防部：別低估解放軍能力

▲我國防部最新中共軍力報告書，示警中國解放軍犯台風險升高。（圖／CFP）

記者任以芳／北京報導

我國防部示警，中共可能在習近平第三任期內，推動解決台灣問題進程，持續對台保持武力威懾。大陸國防部新聞發言人吳謙大校今（31）日強調，「台灣的前途必須由包括台灣同胞在內的全體中國人民來共同決定，各界不要低估中國人民解放軍維護國家主權和領土完整的決心、意志與能力。」

我國防部今最新送出立院《112年中共軍力報告書》，該內容示警中共可能在習近平第三任期內，推動解決台灣問題進程，共軍持續以低、中、高強度軍事活動，對台保持軍事威懾力度，外界擔憂中共犯台風險機率升高。

吳謙出，台灣的前途命運只能由全體中方人民來決定，台灣的前途在於國家統一，只能也必須由包括台灣同胞在內的全體中方人民來共同決定，中方必須統一，也必然統一。

吳謙再次強調，「永遠不要低估人民解放軍維護國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力。」

▲ 中國大陸國防部新聞發言人吳謙大校 。（圖／記者任以芳攝）

有記者提問副總統賴清德過境美國返台後，中國大陸解放軍立刻宣布軍演，外界認為這次演訓力度相較裴洛西訪台的「圍台軍演」有些落差？

吳謙表示，中國人解放軍在台海周邊海空域，組織嚴格實力演訓，去‌就對台獨分裂勢力和外部勢力勾連挑釁的警示與震懾，‌‌是捍衛國家主權和領土完整的必要性。‌

吳謙現場反問，「台獨份子幹了什麼壞事，自己心裡難道沒有數嗎？遭到解放軍的反制，難道還需要預告嗎？」