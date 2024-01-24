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普濟燈會2／4傍晚熱鬧點燈　黃偉哲感謝民間團體發揚在地文化

▲「府城普濟燈會」展期為2月4日到3月9日，邀請到藝術家洪易老師作品參展，點燈儀式將於2月4日傍晚6時30分許舉行，市長黃哲歡迎大家共襄盛舉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲「府城普濟燈會」展期為2月4日到3月9日，邀請到藝術家洪易老師作品參展，點燈儀式將於2月4日傍晚6時30分許舉行，市長黃哲歡迎大家共襄盛舉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

獲媒體票選為台灣十大燈會之一的「府城普濟燈會」今年邁入第12屆，累計超過百萬人次民眾參觀，受到各地遊客的喜愛，今年普濟燈會展期為2月4日到3月9日，邀請到藝術家洪易老師作品參展，點燈儀式將於2月4日傍晚6時30分許舉行，歡迎大家共襄盛舉！

▲「府城普濟燈會」展期為2月4日到3月9日，邀請到藝術家洪易老師作品參展，點燈儀式將於2月4日傍晚6時30分許舉行，市長黃哲歡迎大家共襄盛舉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，普濟燈會一路走來，有許多廟宇與公民團體共同努力經營，才有現在的知名度。今年台南除了舉辦國際級的台灣燈會，屬於台南在地的節慶活動，包含普濟燈會、月津港燈節、月之美術館、鹽水蜂炮等，更是代表著台南的文化傳統，值得眾人珍惜。黃偉哲也代表市府贈送感謝狀給今年普濟燈會參展藝術家及贊助單位，感謝各方的熱情參與，讓普濟殿燈會一年比一年更好。

觀光旅遊局表示，今年燈會的主燈邀請到藝術家洪易老師作品「金龍YO有魚」參展，另外還特別設置了「金龍有魚．好運龍來」集章行動，在南兜漫旅、暮拉多元藝術空間的作品旁設置了紀念章，讓民眾跟著洪易老師作品探索國華街；在南兜漫旅拍照打卡，可贈開運禮還能再抽獎。

▲「府城普濟燈會」展期為2月4日到3月9日，邀請到藝術家洪易老師作品參展，點燈儀式將於2月4日傍晚6時30分許舉行，市長黃哲歡迎大家共襄盛舉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此外，響應台南400，今年燈會特別舉辦「魚躍龍門慶400—剪紙燈籠趴」活動，廣邀400位社區民眾，共同完成80盞剪紙燈籠創作，將於《剪紙巷展區》中展出。

▲「府城普濟燈會」展期為2月4日到3月9日，邀請到藝術家洪易老師作品參展，點燈儀式將於2月4日傍晚6時30分許舉行，市長黃哲歡迎大家共襄盛舉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

普濟文史協會理事長洪忠義表示，普濟燈會點燈的日子訂在農曆12月25日（即國曆2月4日），依據傳統習俗，這是普濟殿的池府王爺返回民間的日子，也保護信眾年節期間安全，具有重要文化祭典意義。更多燈會相關資訊，可到普濟殿文史研究協會Facebook粉絲頁(https://reurl.cc/6EDx9d）瀏覽。

▲「府城普濟燈會」展期為2月4日到3月9日，邀請到藝術家洪易老師作品參展，點燈儀式將於2月4日傍晚6時30分許舉行，市長黃哲歡迎大家共襄盛舉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

活動現場包括立委陳亭妃，以及市議員陳怡珍、李啟維、許至椿、蔡宗豪、沈震東均到場共襄盛舉。

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