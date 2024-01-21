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「台南甜的饗宴」甜翻府城　黃偉哲邀全國甜食星人們同遊台南ㄟ甜

▲為期兩天的「台南甜的饗宴」主題活動，在海安路盛大登場，活動以「台南的甜，遍地開花」為核心主軸，讓民眾能夠感受到屬於台南的全方位甜蜜感。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲為期兩天的「台南甜的饗宴」主題活動，在海安路盛大登場，活動以「台南的甜，遍地開花」為核心主軸，讓民眾能夠感受到屬於台南的全方位甜蜜感。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南好熱鬧！為期兩天的「台南甜的饗宴」主題活動，在海安路盛大登場，活動以「台南的甜，遍地開花」為核心主軸，並結合市集擺設邀請到美食甜點、文創手作、服飾配件等近百家特色品牌共同參與，現場還有豐富的視聽覺街頭藝術表演、手做DIY體驗、療癒身心的頌缽等內容，讓民眾能夠感受到屬於台南的全方位甜蜜感。

台南市長黃偉哲表示，台南素有全糖城市之美譽，不論從美食的用料調味，或是旅遊的觀光體驗，都能讓大家感受到這座城市的溫暖與甜蜜。

▲為期兩天的「台南甜的饗宴」主題活動，在海安路盛大登場，活動以「台南的甜，遍地開花」為核心主軸，讓民眾能夠感受到屬於台南的全方位甜蜜感。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲感謝主辦單位台南市海安觀光商圈協會的用心籌辦，邀請台南各區的知名甜點店家與各類特色創意品牌一起參與，結合豐富的周邊活動，讓假日熱鬧非凡，不僅促進商圈經濟活絡及觀光產業，更擴增了城市知名度與繁榮發展。

台南市海安觀光商圈協會表示，此次活動特別感謝虎翔市集邀集到BLACK LULU黑露露可麗露專門、倆口一丿•甜點工作室、村花家、派星堂Palaxy-可頌甜星、沙x爆天然手作冰沙甜點、餵食三刻、SNOW雪諾義式冰淇淋、呷厝味共享廚房、拾彡甜點推出限定的傑利鼠乳酪、盉坊手作推出特別口味的乳酪條等近百家合作品牌齊聚。此外，在海安路周邊還有莊子土豆仁湯、阿川古早味粉圓冰、幸の町雪花冰店、名東蛋糕、夯佶綠豆沙冰等人氣知名店家。

▲為期兩天的「台南甜的饗宴」主題活動，在海安路盛大登場，活動以「台南的甜，遍地開花」為核心主軸，讓民眾能夠感受到屬於台南的全方位甜蜜感。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市海安觀光商圈協會指出，海安商圈MR商街是“數位台南”的創新嘗試，藉由在海安商圈場域中應用與擴增實景(MR)技術和空間交互定位技術，將數位視覺內容以空間疊加的呈現方式應用到商圈場域中，保證能夠讓民眾在實體空間遊覽的基礎上，賦予更多元的空間特性，且運用數位技術對於商圈及美食店家也同時實現“數實互生”的多維遊覽體驗，民眾也可以透過活動手機App進入MR場景，來體驗活動現場有趣的合影，以及獲得更多相關的商家資訊，誠摯歡迎大家一起來體驗虛實結合的台南城市魅力。

▲為期兩天的「台南甜的饗宴」主題活動，在海安路盛大登場，活動以「台南的甜，遍地開花」為核心主軸，讓民眾能夠感受到屬於台南的全方位甜蜜感。（圖／記者林東良翻攝，下同）

活動現場，包括台南市新聞及國際關係處處長蘇恩恩、台南市海安觀光商圈協會理事長黃舜屏等人士皆共襄盛舉。

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台南府城黃偉哲甜食星人

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