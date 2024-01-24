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台南托育機構主管人員共識營　黃偉哲盼提供家長安心托育服務

▲台南市社會局為協助公、私立托嬰中心提升照顧量能並穩定專業服務品質，23及24日辦理為期2天的托嬰中心主管人員共識營活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市社會局為協助公、私立托嬰中心提升照顧量能並穩定專業服務品質，23及24日辦理為期2天的托嬰中心主管人員共識營活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市因應少子化議題，將友善托育服務列為重點社褔政策，台南市社會局為協助公、私立托嬰中心提升照顧量能並穩定專業服務品質，23及24日辦理為期2天的托嬰中心主管人員共識營活動，共有 80名托嬰中心主管人員參與，透過參與主管實務經驗分享及議題討論對話，凝聚友善家庭的托育服務共識。

▲台南市社會局為協助公、私立托嬰中心提升照顧量能並穩定專業服務品質，23及24日辦理為期2天的托嬰中心主管人員共識營活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，市府團隊以「獎勵生、協助養、好好教」為主軸，用實際行動建構友善育兒環境，提供父母多元托育選擇。社會局持續對托嬰中心提供實質的支持，如托嬰中心久任托育人員體檢補助費用、績優單位評鑑獎金、托育人員免費流感疫苗注射及聘任專業師資進行訪視輔導等，期待提升各托育機構的托育品質，讓家長安心又放心的托育服務，期待能讓青年族群願意生、放心養並且養得好。

▲台南市社會局為協助公、私立托嬰中心提升照顧量能並穩定專業服務品質，23及24日辦理為期2天的托嬰中心主管人員共識營活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

社會局盧禹璁局長指出，目前台南市私立托嬰中心有112家、公托家園達15家，共可收托4790人。為協助各公私托嬰中心提升托育管理品質，今年社會局特別與國立嘉義大學合作辦理3場次托嬰中心主管及托育人員共識營活動，內容包含行政管理、公文書寫、托育服務與托嬰中心相關法規，另分組進行世界咖啡杯工作坊，由成員共同討論身為主管面臨的困境、托嬰中心不當照顧案件分析及未來托育專法相關法規內容等，內容貼近實務也獲得學員正面肯定與回饋。

▲台南市社會局為協助公、私立托嬰中心提升照顧量能並穩定專業服務品質，23及24日辦理為期2天的托嬰中心主管人員共識營活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

社會局提醒，台南市今年1月起配合中央政策加碼托育補助，凡家中育有未滿2歲兒童之家庭，皆可申請育兒津貼或托育補助，惟二者不得重複請領。家長將幼兒送托至公托家園或公托中心每月托育補助由5500提高到7000元；若送托至準公共化托嬰中心或準公共居家保母，每月托育補助由8500元調高至13000元。提醒市民朋友，托育補助屬申請制度，請符合資格之家庭，應主動至幼兒送托之居家托育服務中心或托嬰中心提出申請，以免影響自身權益。

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