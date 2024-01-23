黃偉哲任內推動治水5年投入200億　減少台南淹水面積96%

▲台南市長黃偉哲上任後積極推動治水，截至目前已投入200億元，完成6座滯洪池、8站抽水站、22公里護岸堤防、20公里雨水下水道等重大工程建設，減少台南淹水面積96％。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲上任後積極推動治水，截至目前已投入200億元，完成6座滯洪池、8站抽水站、22公里護岸堤防、20公里雨水下水道等重大工程建設，減少台南淹水面積96％，台南市水利局23日於市政會議專案報告各項治水工作辦理情形及未來展望。

黃偉哲表示，自古以來人類聚落就不斷面臨水患威脅，要克服確實有一定難度，尤其台南的天然地勢低，更需要持續努力治水，才能確保民眾生命財產安全。

黃偉哲強調治水非一朝一夕能完成，感謝歷任縣市長，讓推動工作一棒接一棒，加上地方與中央密切合作，使得台南面臨全球氣候變遷加劇，還能逐年減少水患。他期許治水工作「沒有最好，只有更好」，要以零淹水為目標。

水利局表示，大台南地勢低窪，易淹水區集中於國道1號以西及鄰近的平原地區。為有效治水防洪，南市府從治理內外水渠道、低地抽排及韌性滯洪蓄洪等三個面向著手。排水系統治理方面，包括加速護岸建設、水道拓寬及雨水下水道建設；低地抽排方面，則採護抽水站建設或移動式抽水機組進駐；韌性防洪方面，為持續抗衡極端氣候水患風險，廣設滯蓄洪池吸納雨水，減輕渠道通洪壓力。

水利局指出，自2019年迄今，市府已完成麻柚、麻工、後鎮、海尾寮、草湖寮、崁腳抽水站等8站抽水站新建，投入經費約12億餘元，可保護面積約800公頃。滯洪池部分，近5年來已完成蘇厝滯洪池(蓄)滯洪池等6座，增加滯洪量293萬噸，全市目前共計23座滯洪池，總滯洪量605 萬噸。值得一提的是，2021年完工的蘇厝滯洪池，是目前台南市境內最大的滯洪池，滯洪量可達140萬噸，再造溼地環境約41.5公頃。2023年完工的南科特定區E1滯洪池，與鄰近公滯一、二滯洪池進行串聯後，原有滯洪容量83.2萬噸提升至142萬噸。

此外，台南市向中央爭取前瞻計畫經費，自2019年起投入改善三爺溪排水治理工程，整治長度達10.9公里，總經費47.7億元，歷經2018年0823豪雨曾淹水260公頃，到2021年0731豪雨淹水10公頃，大幅降低96%。

在雨水下水道建設方面，台南市目前規劃長度達938公里，為全國第一，截至2023年底，建設長度為742公里，亦為全國第一，雨水下水道實施率達79％。

水利局進一步說明，預計2025年可再完成6座抽水站、3座滯洪池，投入經費約20億元，可增加抽水量能逾120cms及滯洪量7.3萬噸。此外，台南市為全國首創物聯網防災建置淹水感測器，以及地方自主防災社區達45處並能屢獲佳績，未來治水仍將秉持接力比賽精神，結合中央治水資源的支持及地方，攜手推動治水、淨水、親水之移居優質環境。