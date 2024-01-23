　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

黃偉哲任內推動治水5年投入200億　減少台南淹水面積96%

▲台南市長黃偉哲上任後積極推動治水，截至目前已投入200億元，完成6座滯洪池、8站抽水站、22公里護岸堤防、20公里雨水下水道等重大工程建設，減少台南淹水面積96％。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲上任後積極推動治水，截至目前已投入200億元，完成6座滯洪池、8站抽水站、22公里護岸堤防、20公里雨水下水道等重大工程建設，減少台南淹水面積96％。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲上任後積極推動治水，截至目前已投入200億元，完成6座滯洪池、8站抽水站、22公里護岸堤防、20公里雨水下水道等重大工程建設，減少台南淹水面積96％，台南市水利局23日於市政會議專案報告各項治水工作辦理情形及未來展望。

黃偉哲表示，自古以來人類聚落就不斷面臨水患威脅，要克服確實有一定難度，尤其台南的天然地勢低，更需要持續努力治水，才能確保民眾生命財產安全。

黃偉哲強調治水非一朝一夕能完成，感謝歷任縣市長，讓推動工作一棒接一棒，加上地方與中央密切合作，使得台南面臨全球氣候變遷加劇，還能逐年減少水患。他期許治水工作「沒有最好，只有更好」，要以零淹水為目標。

▲台南市長黃偉哲上任後積極推動治水，截至目前已投入200億元，完成6座滯洪池、8站抽水站、22公里護岸堤防、20公里雨水下水道等重大工程建設，減少台南淹水面積96％。（圖／記者林東良翻攝，下同）

水利局表示，大台南地勢低窪，易淹水區集中於國道1號以西及鄰近的平原地區。為有效治水防洪，南市府從治理內外水渠道、低地抽排及韌性滯洪蓄洪等三個面向著手。排水系統治理方面，包括加速護岸建設、水道拓寬及雨水下水道建設；低地抽排方面，則採護抽水站建設或移動式抽水機組進駐；韌性防洪方面，為持續抗衡極端氣候水患風險，廣設滯蓄洪池吸納雨水，減輕渠道通洪壓力。

水利局指出，自2019年迄今，市府已完成麻柚、麻工、後鎮、海尾寮、草湖寮、崁腳抽水站等8站抽水站新建，投入經費約12億餘元，可保護面積約800公頃。滯洪池部分，近5年來已完成蘇厝滯洪池(蓄)滯洪池等6座，增加滯洪量293萬噸，全市目前共計23座滯洪池，總滯洪量605 萬噸。值得一提的是，2021年完工的蘇厝滯洪池，是目前台南市境內最大的滯洪池，滯洪量可達140萬噸，再造溼地環境約41.5公頃。2023年完工的南科特定區E1滯洪池，與鄰近公滯一、二滯洪池進行串聯後，原有滯洪容量83.2萬噸提升至142萬噸。

此外，台南市向中央爭取前瞻計畫經費，自2019年起投入改善三爺溪排水治理工程，整治長度達10.9公里，總經費47.7億元，歷經2018年0823豪雨曾淹水260公頃，到2021年0731豪雨淹水10公頃，大幅降低96%。

在雨水下水道建設方面，台南市目前規劃長度達938公里，為全國第一，截至2023年底，建設長度為742公里，亦為全國第一，雨水下水道實施率達79％。

▲台南市長黃偉哲上任後積極推動治水，截至目前已投入200億元，完成6座滯洪池、8站抽水站、22公里護岸堤防、20公里雨水下水道等重大工程建設，減少台南淹水面積96％。（圖／記者林東良翻攝，下同）

水利局進一步說明，預計2025年可再完成6座抽水站、3座滯洪池，投入經費約20億元，可增加抽水量能逾120cms及滯洪量7.3萬噸。此外，台南市為全國首創物聯網防災建置淹水感測器，以及地方自主防災社區達45處並能屢獲佳績，未來治水仍將秉持接力比賽精神，結合中央治水資源的支持及地方，攜手推動治水、淨水、親水之移居優質環境。

ET快訊
快訊／學測「數Ｂ、社會」解答出爐　6科答案一次看
快訊／賀瓏夜夜秀訕笑身障者陳俊翰　民進黨譴責惡意言論
快訊／降雪急凍！　陽明山國小明再放低溫假
議員挺超哥揍Toyz喊「打得好、帥」　網怒：支持暴力？
賓利正妹警助詐團黑吃黑　3人砸大錢請9律師辯護
超強寒流來！發熱衣3穿法糗了「越穿越冷」
「百大藝術人物」傳奇彩虹爺爺辭世！　曾駕軍機墜海生還

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

基隆Podcast進全國政府類第6名　余治明：持續推廣美好事物

南美館迎5周年跨界大師加持　聶永真設計主視覺吳念真開講

黃偉哲任內推動治水5年投入200億　減少台南淹水面積96%

天池山莊、玉山主峰線積雪　上山記得備「雪季三寶」

勞動部連結各部會營造壯世代友善職場　每案補助最高100萬元

台南市勞工局、飯店業者攜手公益送暖　慰問職災弱勢勞工

溫度遽降消防熱血加入　南消五大隊強化新進人員救護訓練

鼓勵縣籍學生通過客語能力認證　台東縣府祭出獎金最高3000元

2024消防繩索救援交流賽　台南頑繩榮獲國內隊伍第3名

數位轉型時代！雲科大攜手企業強化實務應用能力

「超哥餐廳」店長還原Toyz用餐情況　心疼老闆..抱不平：平常個性超好的！

陶晶瑩哭了！淚控股東「背信賺價差」　公司遭查封「自掏腰包付員工年終薪水」

花200入會員！要50顆蛋被拒　超派女客飆高音：不然退1千

加拿大-42°C結凍測試！熱麵放2小時→叉子浮空

李棟旭心疼姪女受難...自打8巴掌　《殺人者的購物中心》開播就有爆點

超哥才爆揍Toyz後5萬交保　隔天現身機場...解釋早訂好

YOASOBI台北開唱2千粉絲擠滿！　安可神曲《IDOL》現場超嗨

尼克星分析Toyz打輸超哥　「重心被控制、警覺性差」

小萌貓「鱷魚尾巴」吃播　開心呼嚕叫畫面超違和！

晚上沒人...工人把工地變賭場　設VIP包廂！警逮15人搜K他命

基隆Podcast進全國政府類第6名　余治明：持續推廣美好事物

南美館迎5周年跨界大師加持　聶永真設計主視覺吳念真開講

黃偉哲任內推動治水5年投入200億　減少台南淹水面積96%

天池山莊、玉山主峰線積雪　上山記得備「雪季三寶」

勞動部連結各部會營造壯世代友善職場　每案補助最高100萬元

台南市勞工局、飯店業者攜手公益送暖　慰問職災弱勢勞工

溫度遽降消防熱血加入　南消五大隊強化新進人員救護訓練

鼓勵縣籍學生通過客語能力認證　台東縣府祭出獎金最高3000元

2024消防繩索救援交流賽　台南頑繩榮獲國內隊伍第3名

數位轉型時代！雲科大攜手企業強化實務應用能力

台女滑雪遭撞慘摔「噴血破相」縫7針！肇事港女下山求援直接落跑

煙波集團插旗礁溪！最新五星溫泉飯店今夏開幕　平均房價1.3萬

快訊／學測「數Ｂ、社會」解答出爐　6科答案一次看

Toyz要學！浩角翔起拍片遇難吃食物「超強2招應對」　網讚爆服了

「啦啦隊女神」苦練半年空中環！　紅髮安娜「帶傷上陣」感動麋先生

保時捷新一代Taycan完成極端測試　總里程達360萬公里、春季上市

快訊／賀瓏夜夜秀訕笑身障者陳俊翰　民進黨譴責惡意言論

山區降雪急凍！　陽明山國小明天再放低溫假

基隆Podcast進全國政府類第6名　余治明：持續推廣美好事物

孫燕姿妹妹斷絕關係「不回頭」！　姊姊半小時後發文了

橘貓化身磁鐵緊黏主人懷裡　討抱＋狂蹭熱情迎接媽下班

地方熱門新聞

太平山22日深夜下冰霰晶　夢幻美景遊客驚喜

即／楠梓冒1米大洞！8車卡坑

山區迷途淋濕　和平警供熱時衣物助返家

身障幻覺男要到少林寺尋父　員警勸說載回所安置

瑞士商務辦事處拜會黃偉哲盼擴大雙方交流

東引戰情中心主任少校　退伍後成羅勒契作戶

超強寒流發威！台南3人無呼吸心跳送醫

2024大選落幕！　Xpark動物全明星大選接力登場

桃園投入7,700萬　改造景福宮周邊街區環境

新冠病例再升溫盡快施打XBB疫苗提升防護力

2024消防繩索救援交流賽台南獲國內隊伍第3名

工藝中心主辦埔里紙藝展即起展至3／10

打詐國家隊竟是銀行搶匪?! 　里港警防搶演練

寒流發威　大樓外牆磁磚要注意

更多熱門

相關新聞

寒流來襲　台南24hrs內11人死亡　

寒流來襲　台南24hrs內11人死亡　

受寒流南下影響，各地氣溫明顯下滑，1月22日至24日各地天氣非常寒冷，有10度以下低溫發生機率，台南市22日早上8時至23日早上8時，共有11件內科OHCA(到院前心肺功能停止)案件，其中4件送醫，經搶救仍告不治，另外7件家屬拒絕送醫。

2024消防繩索救援交流賽台南獲國內隊伍第3名

2024消防繩索救援交流賽台南獲國內隊伍第3名

性侵姪女「穿內褲躲衣櫥」　阿嬤護兒阻報警

性侵姪女「穿內褲躲衣櫥」　阿嬤護兒阻報警

台南診所藥局守護民眾平安過龍年

台南診所藥局守護民眾平安過龍年

超強寒流發威！台南3人無呼吸心跳送醫

超強寒流發威！台南3人無呼吸心跳送醫

關鍵字：

黃偉哲治水台南淹水

讀者迴響

熱門新聞

身分證拿出來！2024全中吃火鍋免費

快訊／陽明山「雪越下越大」　民眾嗨翻打雪仗、堆雪人

浩子無故請假《新時代》5個月爆退出！公司證實

館長開箱超派丼飯！疑把橡皮筋吞下肚頻讚好吃

不斷更新／新北三峽、烏來都下雪了！　全台雪線一次看

快訊／三峽農場降瑞雪！上山車潮湧現

最強寒流還沒來！最凍時間曝　北部低溫恐探6度以下

一家5口陳屍住處　手頭拮据3幼子仍讀私校

烏來也下雪了！「967高地」美景曝光

快訊／追雪地點+1！台中山區清晨6點下雪了

1家5口被錢逼死！知情人士曝「錢莊夠狠黑幕」

快訊／陽明山「雨夾雪」　太平山、拉拉山、馬祖凌晨下雪了

玩耍撞到後腦杓！嘉義女童午睡叫不醒送醫亡

「樂天女孩」熊霓爆熱戀徐薇台大學霸兒

即／被暴打後首發聲！Toyz還原事件始末

更多

最夯影音

更多
「超哥餐廳」店長還原Toyz用餐情況　心疼老闆..抱不平：平常個性超好的！

「超哥餐廳」店長還原Toyz用餐情況　心疼老闆..抱不平：平常個性超好的！
陶晶瑩哭了！淚控股東「背信賺價差」　公司遭查封「自掏腰包付員工年終薪水」

陶晶瑩哭了！淚控股東「背信賺價差」　公司遭查封「自掏腰包付員工年終薪水」

花200入會員！要50顆蛋被拒　超派女客飆高音：不然退1千

花200入會員！要50顆蛋被拒　超派女客飆高音：不然退1千

加拿大-42°C結凍測試！熱麵放2小時→叉子浮空

加拿大-42°C結凍測試！熱麵放2小時→叉子浮空

李棟旭心疼姪女受難...自打8巴掌　《殺人者的購物中心》開播就有爆點

李棟旭心疼姪女受難...自打8巴掌　《殺人者的購物中心》開播就有爆點

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面