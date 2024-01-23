台女滑雪遭撞慘摔「噴血破相」縫7針！肇事港女下山求援直接落跑

圖文／鏡週刊

適逢雪季，近日不少台灣人紛紛赴日本滑雪旅遊，但近日有一名台灣女子在新潟雪場遇碰撞事故，當場濺血破相、縫了將近7針，怎料，撞她的香港男女竟「肇事逃逸」，讓女子的朋友氣得PO文，希望大家一起協助找出這對逃逸1男1女出來負責。

一名網友在「SNOWKON滑雪控」臉書社團PO文表示，本月17日下午5點20分左右，在日本新潟縣苗場滑雪場5號纜車，發生香港女子撞到台灣女子的事故，當時台灣女性友人在快到山腳時跌了一下，準備再起身的時候，慘被後方一名從山上下來的香港女子撞上，導致友人當場鼻子噴血破相，照片可見白花花的雪上，有一灘一灘的血跡，模樣相當駭人。

原PO進一步表示，當時撞人的港女有一名男子陪同，起初還拿衛生紙給友人止血，接著男生叫港女下山找救援，隨後男子也跟著離開不見，最後才發現該男女是趁亂逃逸，最終仍未回來。

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原PO直言，女友人被撞到鼻梁軟骨跟皮膚，共逢了7針，臉部幾乎毀容，痛斥「香港朋友…你們可以轉身離開當作沒有什麼事…你還有沒有良心..我真得覺得非常憤怒」，因此希望藉由網路力量，看看有沒有人拍到當時事故現場，並盼能肉搜到那2位香港人，「如果你還有良心，請出來面對負責。」

▲遭撞的女子友人PO出事發地點圖，希望網友幫忙。（翻攝自記者爆料網）

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