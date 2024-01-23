韓傳統水產市場深夜大火！建築燒到「只剩骨架」　商家怒尹錫悅作秀

▲忠清南道舒川郡舒川特化市場慘遭火勢燃燒，23日上午燒得到只剩骨架。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓忠清南道舒川郡一座中型傳統市場昨（22）日晚間發生大火，熊熊烈焰吞噬整棟市場建築，導致292個店舖中共有227間店鋪慘遭燒毀，消防當局經過9個多小時才終於撲滅火勢。雖然沒有人因此傷亡，但對於即將迎來春節的商家們可就完全笑不出來，所有身家財產跟著熊熊火勢付之一炬。

對此，南韓總統尹錫悅今（23）日下午緊急探訪該地，並檢討是否將之列為特別災難地區。

根據《韓聯社》，位於南韓忠清南道舒川郡舒川邑的舒川特化市場，於22日晚間11時8分發生火災，消防當局旋即於深夜頒布第2階段應對措施，派出361名人力、45輛消防車與裝備等前往現場救火，先是在今（23）日凌晨1時15分撲滅主要火勢，經過9個小時的救援工作，才終於在23日上午7時55分結束滅火工作。

雖然並沒有人員因此傷亡，但由於舒川特化市場由多棟建築並排相連、建築結構宛如三明治般，也因此火勢更容易延燒開來，從水產棟一路燒到食堂棟、一般棟，227間店鋪慘遭烈焰吞噬，至於農產棟與小吃棟等65間店鋪則未受火勢燃燒影響。

舒川郡廳還曾於22日晚間11時59分透過手機發佈警報簡訊，「現在市場周遭散佈著有毒氣體，相當危險。居民們請儘速躲避。」

經過調閱設置於市場對面的監視器影像後，可以發現火勢疑似是從傳統市場1樓的空店舖開始蔓延開來。22日晚間10時52分，水產棟1樓某店舖開始噴出零星火花，接著在5分鐘內火花照亮整間店鋪，並在15分鐘後擴大燃燒至附近店鋪，雖然消防灑水器有正常啟動，但還是無法阻止火勢延燒。

▲南韓總統尹錫悅、前法務部長韓東勳前往舒川市場勘察災情。（圖／CFP）

雖然因為夜深人靜、並沒有顧客或業者在市場內遊蕩，才免除人員傷亡，但隔天一大早看到家當全部被燒毀的攤販們可就笑不出來。

由於即將於2月初迎來春節過年，為了應付大批來市場買年貨的人潮，不少賣海鮮、漁產的商家們提早進貨價值2000萬韓元的北海道帝王蟹、幾千萬韓元的乾魚貨，如今隨著大火付之一炬，商家們一大早看到市場被燒得只剩骨架、漫天皚皚白雪，以及滾落至腳邊的活魚氧氣筒，都悲憤得內心在淌血。

▲▼舒川郡商家與民眾非常憤怒，認為尹錫悅來現場只是為了擺拍、作秀，並沒有說話安慰商家。（圖／CFP）

49歲的崔某早年跟著母親做生意，他表示，「在春節即將到來前，大部分的商人們會引進比平常還要多5到10倍的量，包括肉、海苔、魚貝類禮盒套組，至於我們則會進貨比平常還要多8倍的牡蠣，誰能想到如今會發生這種事？」

面對突如其然的火災，尹錫悅和國民力量非常對策委員長韓東勳（前法務部長）一同前往舒川市場視察災情；不過，商人們對於政府高層的來訪皆感到不以為然，「他們來是能幫到我們什麼忙嗎？旁邊還不是圍著一大群警衛，這樣怎麼能好好體察災情呢？」