呷茂谷！好柑情　2024斗六茂谷柑節暨年貨市集熱鬧登場

▲斗六茂谷柑節暨年貨市集活動於1月20、21日在斗六膨鼠森林公園熱鬧登場。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

「2024年斗六茂谷柑節暨年貨市集活動」於昨、今（21）日兩天在斗六膨鼠森林公園熱鬧登場，包含斗六各產銷班精心栽種的茂谷柑、年貨年節伴手禮及年菜料理包等，週末湧進絡繹不絕的人潮都是來挑選年節好禮準備過農曆新年，現場充滿濃厚的年味。

市集期間適逢龍年燈會展覽，活動涵蓋整個膨鼠森林公園，現場舞台節目精彩，有斗六各社區熱力演出、大地親子魷魚遊戲、YOYO橘子姐姐、麵包合唱團、小丑互動秀等等，也規劃相當多周邊活動，並邀請斗六新興宮媽祖鑾轎到場讓民眾「躦轎底。

▲福贈春聯活動，憑5張未開獎發票可兌換春聯1幅。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

「福贈春聯活動」特別邀請雲林縣濁水溪書畫學會、雲林縣美術協會、雲林縣書法學會、雲林縣政大藝文學會、雲林縣藝文學會現場揮毫，憑5張未開獎發票可兌換春聯1幅，吸引許多鄉親大排長龍，也將募集到發票全部捐贈給華山基金會，大草皮區還有親子們一起體驗手作、運動及大型氣墊設施等，熱鬧非凡。

斗六市長林聖爵表示，斗六茂谷柑不僅好吃，且金黃色的外觀以及盛產季節在年節前，是許多民眾拜年送禮的首選，今日很感謝各產銷班果農及年貨商家們一起參與活動，場面相當熱鬧，斗六市公所將持續把最好吃的茂谷柑推向全國，讓民眾吃到茂谷柑就會想到斗六；斗六在農曆年間舉辦相當多的活動，市公所臉書會發佈活動資訊，歡迎全國各地的民眾來膨鼠森林公園「燈龍門」、買茂谷、買年貨、賞花燈。

▲大草皮區還有親子們一起體驗手作、運動及大型氣墊設施等，熱鬧非凡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）