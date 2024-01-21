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超強寒流來襲　雲林農民啟動防寒作業嚴防寒害

▲農民嚴防作物遭寒凍，於周邊圍籬黑色紗網防寒風吹襲。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲農民嚴防害，於迎風面施做圍籬防風。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

即將迎來今年入冬最強寒流，根據中央氣象署發布寒流警報預計今（21）日至24日全台各地都會出現10度以下低溫，最低可能只有6度，縣長張麗善指出，預期較空曠地區會出現10度以下低溫，山區會有8度左右低溫，農作物、畜禽、養殖物都可能會因低溫受到傷害，提醒農漁牧業者作業防寒措施。

雲林縣政府農業處長魏勝德表示，氣溫低於10度就可能會造成農作物損害，空曠農田可以在冷氣團來臨時利用不織布、塑膠布遮蔽防風以防避免凍傷。另對於較不耐寒的莧菜與空心菜，可覆蓋不織布防寒，在陽光大與溫度回升時要打開透氣，等入夜前再覆蓋。

水菜主產區之白菜、油菜、青梗白菜及結球白菜可能因低溫而抽苔，宜及時採收以避免損失；馬鈴薯與番茄須注意是否有大霧，因大霧易引發晚疫病，宜進行病害防治；瓜類苗期請以透明塑膠布圍四周防寒；塑膠布溫室下之瓜類請進行四周密封，可避免低溫影響。
 
至於果樹部分：迎風面可設置防風設施，酌量增施鉀肥或噴施硝酸鉀等含鉀量較高之葉面肥，鉀肥濃度為0.5%至1%，另外加強果園灌水、噴霧、覆蓋，並包裹樹幹或果實套袋，也可增加作物耐寒力；受害的花、果應立即疏除，並修剪寒害枝條與葉片；已達採收期者則宜提早採收，尤其蓮霧、木瓜及柑橘等。
 
魏勝德處長指出，蘭花精密設施溫室請檢查加溫機及發電機燃料存量，並試運轉；簡易塑膠布溫室請於四周加設防風塑膠布保溫。露地或網室栽培，除搭設塑膠布等加強防寒保護外，種苗苗圃應加強畦溝灌溉或以塑膠布直接覆蓋，以達保溫防寒效果，田間植株酌量增施鉀肥，以增加其耐寒力。

養殖漁業則可於魚塭北側搭蓋防風棚、挖設越冬溝，強化防寒及加溫工作，並減少投餌及擾動塭水，確保水質。 畜禽部分則要加強仔畜禽的保溫及管理，設置擋風設施，隨時注意畜舍溫溼度，保持通風的環境，必要時可以利用保暖設備提高禽舍溫度，避免損失。

▲農民嚴防作物遭寒凍，於周邊圍籬黑色紗網防寒風吹襲。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲農民嚴防害，施做圍籬防風。（圖／記者蔡佩旻攝）
 

 


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