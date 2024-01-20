又守住負面新聞？大選日「強盜擄人案」7天才曝光　雲林警這樣說

記者蔡佩旻、莊智勝／雲林報導

雲林縣警察局日前舉行新舊任局長交接典禮，警政署警政委員黃勢清致詞時肯定卸任局長林故廷公關做得好，「守住負面新聞，5天後才上電視」，引發基層不滿。而虎尾警方投票日(13日)當天破獲重大持槍強盜案，但卻隔了整整7天才發布新聞稿，引起外界臆測；對此，警方回應，為顧及案件後續調查偵辦，經請示檢察官同意後才發布新聞。

▲林男遭好友張男押走，私刑拘禁痛毆。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林警方今(20日)發布新聞稿，表示2024大選投票日(13日)當天凌晨接獲通報，一名林姓男子先前臨時起意，持槍行搶好友張男240萬元現金，事後張男挾怨報復，與父親設局騙出林男後，將他押往虎尾一處住所拘禁，並持棍棒痛毆洩憤。林男女友發現事態嚴重，為了救出男友，於13日凌晨3時向雲林警方報案求救。

▲警方循線展開追查，成功將林男救出。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警方獲報後立即展開追查，雖然當天大選警力吃緊，但仍緊急調派人力展開追查，並於當天上午7時鎖定遭拘禁的林男所在，成功將他救出，並將張男等人逮捕歸案，全案訊後林嫌依違反槍砲彈藥刀械管制條例、強盜罪；張姓男子則依妨害自由、傷害罪嫌隨案移送雲林地方檢察署偵辦。

警方調查，張男從事放貸工作，與林男原本為好友關係，2人1月8日相約要南下到台南放款給另名綽號「賢仔」的友人，途中林男發現張包包內放有240萬元鉅款，心生歹念持槍行搶，將裝有現金的包包劫走；張不甘平白損失240萬元而挾怨展開報復，12日晚間設局，騙林男說要去台南找賢仔，2人各自從住家出發後，張男夥同父親於台南堵人，將林男當場押走，帶回雲林虎尾一處住所拘禁，並持棍棒痛毆洩憤。

案經警方查緝後順利救出林男，並起出新臺幣123萬8800元、仿巴西金牛座手槍1把、制式GLOCK19手槍1把、子彈兩顆、LV背包一個、手套一個、防狼霧劑一瓶及仿造車牌一面等證物。全案依法將涉案人等移送偵辦。

由於日前交接典禮才爆發失言「守住負面新聞5天」風波，此次虎尾重大搶案事隔7天才發布新聞稿，不免引起外界聯想。對此，警方也解釋，因顧及案件偵辦進度，當時不便透露案情，直到今日經檢察官同意後才發布新聞稿。

▼警方查扣手槍、現金等物證。（圖／記者蔡佩旻翻攝）