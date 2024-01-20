　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

又守住負面新聞？大選日「強盜擄人案」7天才曝光　雲林警這樣說

記者蔡佩旻、莊智勝／雲林報導

雲林縣警察局日前舉行新舊任局長交接典禮，警政署警政委員黃勢清致詞時肯定卸任局長林故廷公關做得好，「守住負面新聞，5天後才上電視」，引發基層不滿。而虎尾警方投票日(13日)當天破獲重大持槍強盜案，但卻隔了整整7天才發布新聞稿，引起外界臆測；對此，警方回應，為顧及案件後續調查偵辦，經請示檢察官同意後才發布新聞。

▲▼雲林虎尾大選當天爆發搶劫擄人案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲林男遭好友張男押走，私刑拘禁痛毆。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林警方今(20日)發布新聞稿，表示2024大選投票日(13日)當天凌晨接獲通報，一名林姓男子先前臨時起意，持槍行搶好友張男240萬元現金，事後張男挾怨報復，與父親設局騙出林男後，將他押往虎尾一處住所拘禁，並持棍棒痛毆洩憤。林男女友發現事態嚴重，為了救出男友，於13日凌晨3時向雲林警方報案求救。

▲▼雲林虎尾大選當天爆發搶劫擄人案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警方循線展開追查，成功將林男救出。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警方獲報後立即展開追查，雖然當天大選警力吃緊，但仍緊急調派人力展開追查，並於當天上午7時鎖定遭拘禁的林男所在，成功將他救出，並將張男等人逮捕歸案，全案訊後林嫌依違反槍砲彈藥刀械管制條例、強盜罪；張姓男子則依妨害自由、傷害罪嫌隨案移送雲林地方檢察署偵辦。

警方調查，張男從事放貸工作，與林男原本為好友關係，2人1月8日相約要南下到台南放款給另名綽號「賢仔」的友人，途中林男發現張包包內放有240萬元鉅款，心生歹念持槍行搶，將裝有現金的包包劫走；張不甘平白損失240萬元而挾怨展開報復，12日晚間設局，騙林男說要去台南找賢仔，2人各自從住家出發後，張男夥同父親於台南堵人，將林男當場押走，帶回雲林虎尾一處住所拘禁，並持棍棒痛毆洩憤。

案經警方查緝後順利救出林男，並起出新臺幣123萬8800元、仿巴西金牛座手槍1把、制式GLOCK19手槍1把、子彈兩顆、LV背包一個、手套一個、防狼霧劑一瓶及仿造車牌一面等證物。全案依法將涉案人等移送偵辦。

由於日前交接典禮才爆發失言「守住負面新聞5天」風波，此次虎尾重大搶案事隔7天才發布新聞稿，不免引起外界聯想。對此，警方也解釋，因顧及案件偵辦進度，當時不便透露案情，直到今日經檢察官同意後才發布新聞稿。

▼警方查扣手槍、現金等物證。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲▼雲林虎尾大選當天爆發搶劫擄人案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲▼雲林虎尾大選當天爆發搶劫擄人案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

ET快訊
獨／特戰兵找到了！　已無氣息
2寶媽「套子掉深處」羞喊：我很容易受孕　夫臉綠爆了
獨／沈建宏「網紅女友」市場陪賣雞腿　14歲一見鍾情15年後才
認柯文哲成競選障礙　蔡壁如：面紙文宣一包都發不出去
快訊／尷尬！「表弟」半場僅拿2分
泰名媛上傳餵母奶影片！觀看數破2100萬　網目睹「血管凸出來
韓星台灣街頭慢跑！　驚呼：沒人認出我

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

聯結車轉彎「連爆2胎」！狂冒白煙畫面曝　後方自小客嚇到停在原地

獨／找到了！休假訪親友竟「墜百米斷崖」　特戰兵尋獲已無氣息

新北少年鬥牛受傷「找爸爸來」　怒尻對方1拳洩憤…事後互不提告

激戰車行老闆「套子掉深處」…2寶媽羞喊：我很容易受孕　夫怒告

妻見夫召妓訊息怒提告　法院認定「只是詢問是否營業」判她敗訴

年關將屆！林口警擴檢大掃蕩「顧治安穩交通」　1夜逮24件違法

又守住負面新聞？大選日「強盜擄人案」7天才曝光　雲林警這樣說

新北防災園遊會歡樂登場　副市長為搜救犬Amei授階

父親過世辦喪事！樓上闖國小姪女房間亂摸　變態阿北這下慘了

淡水毒鴛鴦「不戴安全帽一路蛇行」　狂逃撞3車...警抄55咖啡毒包

呱吉轟愛莉莎莎挺阿北1句話：噁心！　曝為流量拿道歉片報名「最佳演技獎」

敲開存2年豬公見滿滿千鈔　男出動點鈔機結算共300萬

陳柏霖陪女友逛街「買單包色」　聽「郭雪芙分享飲控」狂偷笑XD

麥當勞雙屍最後身影曝　詭異1分鐘成關鍵！

恐怖休旅故意撞車「迴轉再撞人」　民眾急跳開！求監視器影像緝兇

不爽男友幫別的女生夾菜　女子深夜哭鬧恐被罰1.8萬

台中麥當勞停車場命案身分曝！夫妻上周簽字離婚　昨開完家暴庭

台中知名商圈藏40間淫窟　10嫩妹遭狠抽皮肉錢

麥當勞雙屍最後身影曝！詭異1分鐘成關鍵　疑前夫埋伏殺人再自戕

改編唱Remix饒舌版《我期待的不是雪》

聯結車轉彎「連爆2胎」！狂冒白煙畫面曝　後方自小客嚇到停在原地

獨／找到了！休假訪親友竟「墜百米斷崖」　特戰兵尋獲已無氣息

新北少年鬥牛受傷「找爸爸來」　怒尻對方1拳洩憤…事後互不提告

激戰車行老闆「套子掉深處」…2寶媽羞喊：我很容易受孕　夫怒告

妻見夫召妓訊息怒提告　法院認定「只是詢問是否營業」判她敗訴

年關將屆！林口警擴檢大掃蕩「顧治安穩交通」　1夜逮24件違法

又守住負面新聞？大選日「強盜擄人案」7天才曝光　雲林警這樣說

新北防災園遊會歡樂登場　副市長為搜救犬Amei授階

父親過世辦喪事！樓上闖國小姪女房間亂摸　變態阿北這下慘了

淡水毒鴛鴦「不戴安全帽一路蛇行」　狂逃撞3車...警抄55咖啡毒包

聯結車轉彎「連爆2胎」！狂冒白煙畫面曝　後方自小客嚇到停在原地

能登強震再傳悲劇！獨居老翁「帶愛犬」不願躲避難所　慘遭大火燒死

分析／貫徹黨內民主、黨團自主！　國民黨立院正副院長人選應假投票

多多龍小提燈又來了　　彰化人為了它「山上到山下」排隊5hrs　

許願養白貓！她收編小白9個月「冒出奶茶色」　尷尬笑喊：被騙了

獨／找到了！休假訪親友竟「墜百米斷崖」　特戰兵尋獲已無氣息

南部霸主「正忠排骨飯」漲到100元　每天仍排隊！一票曝原因喊佛

狂吃海鮮壯陽？醫：幫助不大　改善勃起6飲食一次看

關山國際同濟會前進社福機構送暖　開爐現煎蘿蔔糕

別人的老闆！女幫傭打工1年突中風　雇主「掏光積蓄」醫藥費全包

女同事帶「情趣按摩棒」　上班爽用！吸破百萬觀看

社會熱門新聞

他坐麥當勞等17分鐘　見前妻回賓士車痛下殺手

健康會館暗藏春色　「低胸禮服」服務生搞半套

麥當勞雙屍「刀刀要命」　一家5口開心合照曝

即／台鐵死傷事故！行人闖鐵軌當場被撞死

1女陳屍麥當勞停車場！店員見2人「滿身血」嚇瘋

快訊／西門町五福大樓清晨大火！警消搶救中

即／國1高科交流道4車追撞　塞車5公里

台版黑暗榮耀！女師向霸凌室友復仇被判刑

麥當勞雙屍「前妻遭刺心慘死」　賓士車內部曝

40間大淫窟滅了！「純慾真E胸」銷魂被逮

孤女寄住遭姑丈性侵　同學機警救了她

超美調查官姊妹調職　理由竟是老爸太正直

獨／特戰兵休假找親友　墜馬崙山百米斷崖

月薪7萬警日領300零用　還只能穿破內褲…崩潰訴離

更多熱門

相關新聞

父親過世辦喪事！男闖姪女房間亂摸

父親過世辦喪事！男闖姪女房間亂摸

男子阿坤回南部老家為父親辦喪事，期間見姪女回房躺床準備入睡，竟強行揉胸、摸下體猥褻。姪女升上小六後，才在諮商中向學校老師提及遭受侵害。阿坤也被依強制猥褻起訴，雲林地院審理，依對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪，處3年6月徒刑。可上訴。

他從雲林北上提款領3萬就被盤查　無法交代這事栽了

他從雲林北上提款領3萬就被盤查　無法交代這事栽了

職安署台塑合辦石化業安全論壇

職安署台塑合辦石化業安全論壇

雲林移民署赴雲科大學宣導新移民法

雲林移民署赴雲科大學宣導新移民法

雲林才撲殺1.9萬隻肉雞　1Km旁肉鵝場也確診H5N1

雲林才撲殺1.9萬隻肉雞　1Km旁肉鵝場也確診H5N1

關鍵字：

雲林負面新聞強盜擄人私刑

讀者迴響

熱門新聞

5校高中生放寒假大鬧藏壽司！目擊者怒：一群猴子

《新十二生肖》貝瑪長大了！變身超兇刑警

神隱4天道歉了！網紅亂爆「華航素食餐」認錯：你們不該受這樣傷害

文化幣今天開領！150萬人可領取

他坐麥當勞等17分鐘　見前妻回賓士車痛下殺手

健康會館暗藏春色　「低胸禮服」服務生搞半套

巷口收編流浪貓「體型巨大化」依偎懷裡　媽媽傻眼：

麥當勞雙屍「刀刀要命」　一家5口開心合照曝

明天大寒！財運旺炸「7生肖」上榜了

快訊／恭喜洪詩生了！

「股神」虧損22億　雲南白藥宣布「封股」

36歲澳門人妻網紅秦思輕生身亡！丈夫哀痛證實

資產多少才會「不缺錢」？過來人曝心得

龍俊亨正面認愛泫雅！　「雖然有點突然」

凌晨地牛翻身！今年「第001號有感地震」史上最晚　專家示警

更多

最夯影音

更多
呱吉轟愛莉莎莎挺阿北1句話：噁心！　曝為流量拿道歉片報名「最佳演技獎」

呱吉轟愛莉莎莎挺阿北1句話：噁心！　曝為流量拿道歉片報名「最佳演技獎」
敲開存2年豬公見滿滿千鈔　男出動點鈔機結算共300萬

敲開存2年豬公見滿滿千鈔　男出動點鈔機結算共300萬

陳柏霖陪女友逛街「買單包色」　聽「郭雪芙分享飲控」狂偷笑XD

陳柏霖陪女友逛街「買單包色」　聽「郭雪芙分享飲控」狂偷笑XD

麥當勞雙屍最後身影曝　詭異1分鐘成關鍵！

麥當勞雙屍最後身影曝　詭異1分鐘成關鍵！

恐怖休旅故意撞車「迴轉再撞人」　民眾急跳開！求監視器影像緝兇

恐怖休旅故意撞車「迴轉再撞人」　民眾急跳開！求監視器影像緝兇

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面