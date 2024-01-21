與雲林鄉親感性對談棒球人生　張泰山分享自傳《HOME RUN》

▲森林王子張泰山於文觀處圖書館1樓兒童圖書室與民眾暢談《HOME RUN》出這本書的心路歷程及書中蘊含的希望。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

現任味全龍打擊教練、台中市成棒副領隊張泰山，2023年4月發表22年球員生涯的《HOME RUN：森林王子張泰山O～EO》自傳新書，雲林縣府文觀處20日特地邀請張泰山，於文觀處圖書館與民眾見面、分享、暢談《HOME RUN》出這本書的心路歷程及書中蘊含的希望，探尋其充滿正能量的棒球人生。

張泰山說，「我很幸運，也很努力」，無論前方的路多麼崎嶇，在家人、恩師、隊友與球迷的陪伴下，泰山從未放棄。這本自傳是人生「五局中場」的整理回顧，透過回望自己的人生，有機會再次觸摸、安撫曾經的痛與遺憾；書名用HOME RUN，除了是連結全壘打，也代表所有的故事都是從「家」出發、再回到「家」的棒球路。

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雲林縣長張麗善表示，《HOME RUN：森林王子張泰山 O～EO》由張泰山口述，其結縭24年妻子吳靜宜女士與運動心理諮詢師洞心時刻共同撰寫。27年前，在高雄立德棒球場對統一獅隊一戰，揮出生涯首轟的森林王子張泰山，開啟往後二十年締造紀錄的職棒生涯，成為中華職棒頂尖的全壘打高手。

當場邊響起熟悉《O~EO》 應援曲，每一次出棒，是再次超越紀錄的揮擊。張泰山在新書分享會將與大家分享他幽默、從容看待高峰低谷的人生觀，一起回憶過往那些年寫下的職棒記憶，也藉此勉勵莘莘學子養成堅持及韌性的態度，面對自己的人生，走出不一樣的未來。

雲林縣政府文觀處長陳璧君表示，張泰山這本暢銷書出版1個月就6刷，特別邀請森林王子來分享全壘打的棒球人生，在高峰及低谷時，特別強韌的心性都是大家可以當成借鏡及學習的。張泰山曾是中職最會「跑回家」（全壘打）的男人，這本書特別是他從「家」出發，分享努力翻轉人生的心路歷程。

▲森林王子張泰山於文觀處圖書館1樓兒童圖書室與民眾暢談《HOME RUN》出這本書的心路歷程及書中蘊含的希望。（圖／記者蔡佩旻翻攝）