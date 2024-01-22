2024龍耀雲騰迎新春　雲林縣觀光大使重磅聘請張泰山領航

▲雲林縣府重磅聘請「森林王子」張泰山擔任雲林縣觀光大使。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府今（22）日舉辦「2024龍耀雲騰迎新春」記者會，迎接2月8日至14日連假的到來與雙喜臨門，第一喜重磅聘請「森林王子」張泰山擔任雲林縣觀光大使，第二喜是2023年雲林觀光人次突破1973萬人次，展望2024在縣府與張泰山帶領下，雲林觀光人次能更上一層樓突破2000萬人次大關。

2024飛龍上場耀新春，以斗六棒球場做為訓練基地的味全龍，2023年在中華職棒激戰勇奪總冠軍，為雲林搶先帶來好彩頭，縣長張麗善表示，特別感謝「森林王子」張泰山教練擔任雲林縣的觀光大使，一定能將雲林縣的文化觀光獨特魅力觸角延伸到全台各地，尤其2023年雲林縣遊憩據點觀光人次共計1973萬8556人次，創下歷年來最高峰，顯見我們這幾年推廣雲林文化觀光效果顯著。

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森林王子張泰山表示，透過球隊訓練期間認識雲林好山好水，發現觀光潛力無窮，首要任務就是向大家推薦雲林新春期間限定「龍耀雲騰」山海平原限定遊程，不論是從山區的草嶺石壁賞櫻花，慢步療癒基地感受負離子芬多精環繞，或是平原區的虎尾糖都製糖期限定甜蜜蜜追五分車糖業文化路徑體驗，再到海線的北港燈會七大主題燈區，龍年新春旅遊首選來雲林就對了。

陳璧君處長表示，今年推出「2024與神同行遊雲林抽百萬名車」活動，從2024年2月1日起，在雲林縣境內消費滿100元之發票均可登錄，累計金額達500元即有一組抽獎序號，以此類推，歡迎全國民眾來雲林走春「與神同行」，消費購物還能有機會中大獎，活動預計3月中旬開放發票登錄，請各位務必追蹤鎖定雲林縣政府文化觀光處發布的訊息。

▲雲林縣府今日舉辦「2024龍耀雲騰迎新春」記者會，迎接2月8日至14日連假的到來與雙喜臨門。（圖／記者蔡佩旻攝）