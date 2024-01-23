國民黨也拋4項國會改革、主張記名投票　民眾黨回應了

▲楊寶楨。（資料圖／民眾黨立法院黨團提供）

記者袁茵／台北報導

立法院將於2月1日選出正副院長，身為「關鍵少數」的民眾黨團向藍綠拋出國會改革4承諾，將左右8票投票意向，黨主席柯文哲則將Deadline（最後期限）定在1月28日。面對國民黨23日也提出國會改革主張，民眾黨發言人楊寶楨說明，26日會開內部黨團會議，持續討論投票意向。

針對國民黨23日拋出的4項國會改革主張，民眾黨發言人楊寶楨表示，民眾黨團會在這26日開內部黨團會議，持續討論後續投票意向，當然這幾天也會持續評估藍綠2黨所回應的國會改革訴求相關表態、立場，並做最後決定。

另外，關於國民黨喊出，主張「立法院長選舉改記名投票」，楊寶楨提及，尊重各黨黨內的機制，民眾黨會團進團出、採集體共識決，不擔心跑票問題；不過的確2016年民進黨所主張的國會改革，包括立法院正副院長選舉要採「記名投票」，但這次卻還沒有看到民進黨重申這個項目，民進黨應明確表達對於國會改革的訴求。

民眾黨立法院黨團曾於15日上午召開記者會，說明關於選舉立法院正副院長立場，民眾黨立委當選人黃國昌當時表示，民眾黨團希望藍綠要角逐立法院長的人，提出4個非常具體的承諾，第一個是承諾在第一個會期、總統蔡英文政府看守期間，從現在至5月底，承諾修法「建立國會聽證調查」、承諾第一會期修法強化「人事同意權審查」、承諾第一會期修法強化「立委利益迴避規範」，並承諾定期公布「相關經費使用」，貫徹公開透明原則。

國民黨23日由新科立委羅智強、翁曉玲在黨中央召開記者會，由羅智強喊出4項國民黨國會改革主張，第一、總統赴立法院進行國情報告成為常態；第二、各獨立機關乃至行政首長之人事任命及解任應受國會強力監督；第三、推動國會調查權和聽證權；第四、制訂藐視國會罪等；強調國民黨將會推動台灣第三波民主改革。