國民黨拋國會4改革！　主張「立法院長選舉改記名投票」

▲國民黨召開「國會改革即刻啟動！把陽光照進立院」記者會。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立委當選人羅智強、翁曉玲、國民黨副發言人呂謦煒今（23）日上午發布第一波國會改革方案，包括讓立法院正副院長選舉投票改為記名投票，總統赴立法院進行國情報告常態化，翁曉玲則說記名投票於地方議長選舉早就採行。

羅智強說，記名投票不是國民黨最早提出，民進黨2016年就提出國會改革方案，包括國會議長選舉改記名投票，民進黨取得政權就忘記承諾，因此國民黨會延續民進黨未完成的改革承諾。

翁曉玲補充，地方議會正副議長選舉早就實施記名投票，並明文規定在地方制度法中，而且這是經過大法官會議的確認，立法院應比照辦理，向政黨與選民負責，但目前的立法院職權行使法以及正副院長選舉辦法中並沒有明定清楚。

翁曉玲表示，立法院過去有公開亮票的前例，民國104年最高法院也清楚說明，立法委員亮票行為並非妨害洩露公務機密罪，是屬於民意代表政治決定的合法行為，因此未來立法院正副院長選舉投票時如果公開亮票，也應屬合法範圍。

據了解，羅智強昨日曾於立委座談會提出，讓立法院正副院長選舉投票改為記名投票，當場深獲黨主席朱立倫肯定，朱也立刻宣布，立法院2月1日正副院長選舉時，所有藍委都要亮票，一票都不能跑。

