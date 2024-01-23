「總統赴立院國情報告常態化」　國民黨：避免發生小英神隱事件

▲新科立委羅智強。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨新科立委羅智強、翁曉玲今（23）日在黨中央召開記者會，羅智強表示，國會要改革，才能守護台灣的民主，因此強化國會監督，第一、總統赴立法院進行國情報告成為常態；第二、各獨立機關乃至行政首長之人事任命及解任應受國會強力監督；第三、推動國會調查權和聽證權；第四、制訂藐視國會罪等；強調國民黨將會推動台灣第三波民主改革。

羅智強強調，總統赴立院進行國情報告成為常態，各獨立機關應受國會強力監督，推動國會調查權跟聽證權，制定藐視國會罪，這是總統憲政上的設計，在2015年時總統馬英九被蔡英文強力質疑的「馬習會」，一方面蔡英文、民進黨批馬習會是黑箱，一方面又想跟習近平喝茶，馬英九決定既然備受質疑，那就行使憲政機制，到國會報告，結果民進黨又透過朝野協商凍結攔阻，民進黨曾阻攔的事情就讓賴清德實現，避免發生745天蔡英文神隱消失的事件，不面對國家大政的關切，不願向國人說明國政施行狀況。

翁曉玲表示，有關總統到立院國情報告，立法院應於立法院職權行使法第15條之一更明確的訂定，強制要求總統每年赴立法院進行國情報告，應該法制化與制度化；至於行政權真正對立法權負責的展現，目前只有獨立機關首長須經過立院同意，未來重要的部會首長應該比照獨立機關的人事同意權，必須經過立院同意，對於不適任首長，既然當初經過立院同意，如果任職中有違法不適任，立院可以提出行使解任權，這些都可以於未來國會改革中進行討論。

至於有關賦予立委文件調閱權部分，翁曉玲認為，現行制度遠遠不夠，大法官歷任解釋中也都認可立法院可擁有調查權，這也是立法院職權行使時非常重要輔助的權利，希望未來能夠將明文化。至於藐視國會罪，也是未來必須要更加努力推動，予以明文化，才能夠強化立法院監督行政的權力。

另外，民眾黨之前也提出國會改革4承諾，包括在第一個會期承諾修法「建立國會聽證調查」、承諾第一會期修法強化「人事同意權審查」、承諾第一會期修法強化「立委利益迴避規範」，並承諾定期公布「相關經費使用」，貫徹公開透明原則。這四項承諾與國民黨今天提出的部分理念相近，媒體詢問，立院龍頭是否跟民眾黨合作？羅智強表示，政黨有彼此主體性，也有共同責任同樣在野黨在政黨主體性有良性競爭，他樂見民眾黨提出一些改革法案，改革良性競爭，提出更能夠強化台灣民主，強化制衡者力量，不再被過去8年執政下，還是有公約數最後裁決者是人民，達成共識修法推動，做好改革。