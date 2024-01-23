柯文哲拜託別寫臉書了　陳佩琪再爆兩人相處：大概鼓起他生平最大勇氣

▲柯文哲、陳佩琪出席阿北小草見面會。（圖／記者周宸亘攝）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨主席柯文哲日前展開「阿北小草見面會」感謝支持者，並在活動中笑說要妻子陳佩琪別再寫臉書，不過，陳佩琪22日在臉書透露，「我愛你」 這句話婚前有沒聽他說過，但昨天在大庭廣眾柯文哲說了，「大概是鼓起他生平最大的勇氣了」。

柯文哲在「阿北小草見面會」，被問到有沒有想對陳佩琪說得很甜的話，稱這有標準答案，「你只要說我愛你就好」，但也拜託陳佩琪別再寫臉書。

陳佩琪說，這幾天天氣很冷，避免先生看到我寫的東西又胃酸分泌增加 ，所以不拿去年選戰寫的東西來PO，而是改寫些夫妻間的互動和大家分享，在榮星花園的小草見面會，被拷問的酸甜苦辣的四個題目中，學姊要他說出選戰中最感甜蜜的事情，說實在的，候選人跑行程中，除了選民對你正向的回饋足堪安慰外，選戰中的感受，大概只有忙忙忙、 累累累。

陳佩琪表示，艱困的選戰是展現夫妻凝聚力最好的時刻，選戰最後幾週，他們每天幾乎說不上幾句話，因為常常是天還沒亮，有一方就摸黑外出趕搭交通工具跑行程，那一段日子， 她不上班就出去掃街演講， 他說他都看在眼裡，以他的人格特質，會在大庭廣眾說「我愛妳」，大概是鼓起他生平最大的勇氣了， 「這句話婚前有沒聽他說過，我都不記得了…」