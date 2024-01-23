腦部萎縮身障男失蹤24次　山區迷途淋濕和平警供熱時衣物助返家

▲▼賴男因車禍腦部萎縮被警方尋回24次卻又迷途山區，警方獲報接回所內供熱時衣物保暖。（圖／記者李陳信得翻攝）

記者 李陳信得／台中報導

台中市和平警分局21日上午10時獲報，稱在和平區天輪巷山路上有一名迷失老人，員警獲報後立即到場了解，發現瘦弱的老翁穿著拖鞋獨自拖著疲憊的身軀在外遊蕩沒有家屬陪伴，老翁嘴裡一直念念有詞，對於員警的提問皆無法正確回應，都是答非所問，只好先將其帶回派出所處理。





當時寒冷的天又下著雨，天輪派出所警員張正煜眼看賴男外套衣物盡濕，就先將警用外套借他禦寒，並準備一碗泡麵讓其果腹，避免受寒感冒，員警檢查賴男衣物只有1個打火機，衣物上都沒有縫製名牌或聯繫電話，只好逐一比對身分，經一番辛勞比對後，終於確認賴男居住在太平區長億南二街，立即通知家屬前來派出所將他帶回家。

老翁的女兒表示，父親因車禍造成腦部萎縮，精神狀況時好時壞，在1月19日晚上還有看到人，經警方通知才知道父親走失，父親腦部萎縮心智障礙又愛騎腳踏車往外跑，已被警方尋獲24次通知領回，幸好熱心民眾與員警及時尋獲避免發生危害，十分感謝警方尋獲協助安全返家。





和平分局長沈能成表示，家中長者若有失智症狀、走失紀錄，建議能向社會局申請並配戴愛心手鍊，若患者不願配戴愛心手鍊，亦可於患者常替換衣物上縫製名牌、聯繫電話，也可至警察機關辦理身心障礙者申請自願捺印指紋作業，如此可大大縮短協尋時間，使走失者能在最短時間與家人團聚。