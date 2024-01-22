幕後／朱立倫昨見傅崐萁拆彈　勸退國會龍頭「黨團職務不干涉」

▲朱立倫昨晚密會傅崐萁緊急拆彈。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨不分區立委當選人韓國瑜，日前拋出與立委江啟臣組成「韓江配」爭立院龍頭，但花蓮立委傅崐萁表態有意爭取，豈料，今（22）日上午黨中央舉辦立委座談，劇情卻急轉直下，傅崐萁在會中拉起韓江的手表示，「政治是一時的，兄弟是永遠的，支持韓江配」。黨內人士透露，關鍵在於黨主席朱立倫12小時緊急拆彈，從昨日下午受訪堅定表態支持「韓江」，晚間又親自與傅會面溝通亮牌，「傅崐萁也是務實的人，了解爭下去對國民黨只會有負面影響。」朱立倫也向傅表明，「若想爭取任何黨團的位置，黨中央不會干涉。」

傅崐萁昨日中午表態爭取立法院龍頭，更簽署國會改革承諾書，內容包括強化委員會功能、正副院長中立並建立違反議事中立罰則、立法院各項經費透明，定期向人民公布、公開、健全立法院聽證及調查權、制定「藐視國會及國會偽證罪」。除了最後一項，幾乎與民眾黨的訴求相同，更公開稱基層「小草」，頗有向白營遞出橄欖枝拉票之意，成為國民黨選後第一波亂流。

藍營人士對此直言，傅崐萁底氣並非無中生有，選舉期間多少立委小雞受到傅的幫助，「當然他們也是心知肚明，傅崐萁當然也希望這是他們回報的時刻了。」只不過，傅崐萁過往爭議纏身，若強勢對抗黨中央及檯面上藍委支持的「韓江配」，只怕最後會兩敗俱傷，更損害國民黨重回國會最大黨，有機會問鼎立院龍頭的形象。

與此同時，黨內人士也推估，傅崐萁雖動作頻頻，但「項莊舞劍」意在總召，在未來立法院三黨不過半情勢下，權力的核心在各黨黨團內部，政治運作的重點則是在政黨與政黨間的合縱連橫、黨團協商，立法院長、副院長能扮演的角色有限，此道理朱立倫及韓國瑜也是了然於心。

黨內人士指出，朱立倫除了昨日下午堅定表態支持「韓江」，晚間更親自與傅崐萁溝通，亮牌除了「韓江」已無其他人選爭取的空間，以傅崐萁務實的性格應知道如何抉擇，更重要的是，「若未來傅崐萁想爭取黨團的職務，黨中央絕不會插手」，在傅崐萁今日立委座談會上的舉措，已然說明了他的選擇。

另有與會人士透露，朱立倫於立委座談會上最後的總結，談到由於新科立委較多，可以徵詢熟悉議事規則的資深立委傅崐萁，來對付民進黨「萬年總召」柯建銘。朱這番話，引起與會立委的討論，有人解讀有兩層意思，一是疑似暗示傅可登記參選總召人選，二是給傅一個象徵性意義讚賞。

對於代表國民黨參選副總統的戰鬥藍精神領袖趙少康周四也要召開立委座談，親自傳授問政經驗，與黨中央互別苗頭，更邀有意爭取黨團總召的賴士葆，傳授立法院運作的遊戲規則。黨務人士表示，對賴士葆登記參選黨團總召樂見其成，但傅崐萁若同樣參選，今日向韓國瑜、江啟臣低頭，也買單的朱立倫的勸說，「所獲力量不言而喻」，加上之前受到幫助的立委小雞們支持，立院黨團總召恐又是另一個腥風血雨的戰場。