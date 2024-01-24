賴士葆登記參選國民黨團總召　曝：傅崐萁說自己還在Thinking

▲賴士葆登記參選新屆立法院的國民黨團總召。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委賴士葆今（24日）率先登記參選國民黨立法院黨團總召。由於傳出立委傅崐萁也可能參選黨團總召，賴士葆表示，他昨天下節目有看到傅崐萁，兩人是好朋友，傅說還在「Thinking」（思考）。

國民黨24日上午9時至下午5時半、明上午9時至中午12時止開放登記參選立法院黨團總召、書記長與首席副書記長（俗稱「黨團三長」），截止日當天中午12時半公開辦理號次抽籤，1月30日在黨中央舉行不記名投票。

賴士葆今早率先登記參選黨團總召，立委陳玉珍到場相挺。陳玉珍說，他真的支持賴士葆，賴相當資深，對議事嫻熟，每次黨團開會，賴開會都有提出很多寶貴的議事攻防意見，很值得學習，且帶領藍委，是眾望所歸。

賴士葆則讚，陳玉珍是以「準金門縣長」高度。讓陳玉珍不好意思地說，「沒有」 ，這不重要，大家加油，黨團團結一致一起前進。

▲陳玉珍到場表達支持賴士葆。（圖／記者屠惠剛攝）



對於傳出傅崐萁可能參選黨團總召，賴士葆表示，他昨天下節目有看到傅崐萁，兩人是好朋友，傅說還在「Thinking」（思考）。陳玉珍說，黨團是民主的，大家都會看個人在黨團的各項表現，說不定也有其他人出來登記，這大家也可以協調，因為到最後大家還是要團結一致，真正要監督的對象是民進黨。

至於13席不分區立委當選人的意向被認為掌握在黨主席朱立倫手上，媒體詢問賴士葆，有無信心拿到這13席的票？賴士葆強調，黨中央明確地說明，只有規劃立委當選人韓國瑜當立法院長，其他都沒有規劃，他曾跟黨中央確認消息，對方打包票絕對沒有規劃人選，可能其他委員聽到這些聲音錯誤解讀。

賴士葆重申，除了韓國瑜是黨中央規劃，其他都黨團自主，這次是韓選立委江啟臣，大家都支持，而黨中央再三跟他強調，絕對沒有規劃黨團三長的事情，而他不敢說拿幾票，就是盡力爭取。