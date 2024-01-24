韓國瑜「樂於支持」民眾黨國會改革4主張　黃國昌讚：非常好的範例

▲黃國昌出席選務制度改革記者會。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者袁茵／台北報導

立法院將於2月1日選出正副院長，民眾黨團向藍綠拋出國會改革4承諾，將左右8票投票意向，限期1月28日以前給予回應；面對有意爭取立法院長的國民黨立委當選人韓國瑜，稍早在臉書正面回應「樂於支持」，而民眾黨立委當選人黃國昌則回應「非常歡迎」，也認為是未來國會正常運作的非常好範例。

針對民眾黨團向藍綠拋出國會改革4承諾，韓國瑜24日上午於臉書表示，這些日子聽到許多對於國會改革的建言，都非常有道理，諸如建立國會聽證、主張國會調查權、強化人事同意權、強化利益迴避、公布經費使用，有的人也提到正副院長選舉記名投票等等。

韓國瑜提及，有些主張及法案，在前幾屆的立法院就曾提出，可惜未被重視、沒有落實，每位委員所提出的改革意見都很重要，「新國會、新民意，必須展現強大的制衡力量，才能有效的監督執政。有改革才有進步，因此鼓勵也樂見委員踴躍提案，我們樂於支持，共同合作修法，再造完善的國會，落實公平正義。」

面對韓國瑜提出支持「建立國會聽證、主張國會調查權、強化人事同意權、強化利益迴避、公布經費使用」，已正面回應民眾黨團，會不會開始討論藍白合作？黃國昌表示，韓國瑜當選立委後，積極針對民眾黨國會改革訴求提出回應，並對民眾黨表示支持、肯定，「我覺得這就是未來國會一個正向運作非常好的範例」。

黃國昌指出，其他的黨團提出好的主張、提出符合人民跟國家需要的修法訴求時，其他的黨不會因為一黨一派之私，更不會去計較跟誰好、跟誰不好，來決定要不要支持這樣法案，這絕對是一個正面積極的態度。

黃國昌提及，接下來就看民進黨態度，因為目前還是搞不太清楚民進黨態度為何，民進黨團總召柯建銘不斷強調「國會改革是民進黨的DNA」，但把國會改革看成DNA的民主進步黨，對於總統蔡英文2016年提出的國會改革訴求跳票8年，「這8年DNA是從民進黨消失了嗎？如果是的話，這個DNA，民進黨找回來了沒？」

黃國昌強調，民眾黨對於韓國瑜提出這樣肯定回應，表示非常歡迎，也呼籲民進黨不要迴避問題了，趕快針對國會改革主張，包括蔡英文2016年提出的訴求跳票要不要道歉、新的國會要不要徹底檢討改善，並跟進民眾黨團的國會改革訴求，期待民進黨有更進一步正面回應。