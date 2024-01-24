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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

對民眾黨釋善意！　韓國瑜讚國會改革：樂於支持、合作修法

▲▼韓國瑜出席國民黨第11屆新科立法委員座談會，在場內與黨籍立委一一致意。（圖／記者李毓康攝）

▲不分區立委當選人韓國瑜爭取擔任立法院長。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

代表國民黨參選立院龍頭的不分區立委當選人韓國瑜今（24）日於臉書發文表示，這些日子，聽到許多對於國會改革的建言，都非常有道理，諸如建立國會聽證、主張國會調查權、強化人事同意權、強化利益迴避、公布經費使用，有的人也提到正副院長選舉記名投票等等。有些主張及法案，在前幾屆的立法院就曾提出，可惜未被重視、沒有落實。每位委員所提出的改革意見，都很重要。

韓國瑜說，新國會、新民意，必須展現強大的制衡力量，才能有效的監督執政。有改革才有進步！「因此鼓勵也樂見委員踴躍提案，我們樂於支持，共同合作修法，再造完善的國會，落實公平正義。」

正副院長投票在即，對於民眾黨8位不分區立委當選人日前提出的新國會改革訴求，包含修法建立國會聽證調查制度、強化人事同意權審查等規範，並要求有意競逐立法院正副院長人選具體回應民眾黨訴求，屆時將作為黨團投票的態度依據。

國民黨新科立委羅智強、翁曉玲昨則在黨中央召開記者會，提出國會改革，第一、總統赴立法院進行國情報告成為常態；第二、各獨立機關乃至行政首長之人事任命及解任應受國會強力監督；第三、推動國會調查權和聽證權；第四、制訂藐視國會罪等；強調國民黨將會推動台灣第三波民主改革。

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