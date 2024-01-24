立院爭霸「跑票等於背叛韓國瑜」　黃揚明：攸關政治生命

記者黃翊婷／綜合報導

立法院將於2月1日進行正副院長選舉，國民黨前立委傅崐萁公開表態支持韓江配，讓藍營的選情看起來相對單純許多。媒體人黃揚明直言，局勢相對單純之後，敵人就是自己，如果還是有人跑票，背叛的不僅是國民黨，「你背叛韓國瑜，那不得了啊」，等同出賣了自己的政治生命。

▲傅崐萁表態支持韓江配。圖片由左至右分別為江啓臣、朱立倫、韓國瑜、傅崐萁。（資料照／記者李毓康攝）

黃揚明23日在政論節目《大新聞大爆卦》中提到，傅崐萁公開支持韓江配，讓選情看起來相對單純，接下來「敵人就是自己」，必須讓所有立委的每一票都能投進去，傳聞已有2名國民黨立委被接觸，「2個跑票，就是游錫堃當選，現在藍加無黨籍是54，跑掉2個，等於2票加在51（民進黨），變成53比52，所以關鍵就是2票。」

黃揚明直言，跑票對民進黨來講是最好的結局，因為求民眾黨的代價太高，現在就看國民黨會不會被裂解，但只要把監票、亮票，國民黨就可以阻隔99％的意外，剩下的那1％要怎麼讓它消失，「我只能說，在野黨能夠用的籌碼很少，那就只能看良心」，不過，執政黨要挖角在野黨也有難度，必須展現誠意，他覺得藍綠現階段最好都不要把算盤打到民眾黨頭上。

黃揚明認為，民進黨立法院黨團總召柯建銘已經在立法院待了30多年，很清楚國民黨有哪些人可以接觸，如果國民黨被抓到機會，最後因為沒有團結導致跑票，會讓藍營的支持者更加憤怒，「這對國民黨非常傷」。

黃揚明強調，國民黨的人跑票不僅是背叛黨，「你背叛韓國瑜，那不得了啊，未來在藍軍是沒辦法立足的」，因為不分區不可能跑票，那就是區域立委，這次的區域立委沒有人未來可以不靠藍營支持者連任，也就是說，跑票等同出賣自己的政治生命，若國民黨中央已經掌握到有人被接觸，應該趕快溝通，「54票1票都不能少是國民黨最重要的成績」。