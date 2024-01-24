「韓江配勝出關鍵在國民黨」　邱毅分析：民眾黨得團進團出

▲國民黨不分區立委當選人韓國瑜、立委江啟臣。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

立法院將於2月1日選出正副院長，國民黨推出不分區立委當選人韓國瑜、立委江啟臣組成「韓江配」被外界看好。前立委邱毅24日則在臉書分析，韓江配要勝出的關鍵在國民黨是否有人會「跑票」，而非民眾黨的8席立委怎麼投。

邱毅指出，很多人說韓江配的勝敗決定於民眾黨的8票，甚至出現民眾黨會分裂投票之說，例如黃珊珊、黃國昌及陳昭姿投綠，其他5票投藍，他認為絕無可能。他分析，民眾黨要站穩「關鍵少數」的地位，這次一定得「團進團出」，表現出戰鬥團隊的態度，最佳策略是第一輪投票，8個人都投自己，第二輪投票集體棄權，這樣既能維持小黨的自主性，避免成為小藍或小綠，也算是「暗助韓國瑜」的另類模式。

「所以韓江配能否勝出的關鍵不在民眾黨，而在國民黨自己」，邱毅直言，國民黨團至少有2或3席是不穩的，也就是可能跑票的，而無黨籍的兩票，也並非穩當支持韓江配。

邱毅表示，有些黨團成員本身有司法困擾或財務問題，都成為民進黨威脅利誘、介入左右選局的破口，現在檯面下有哪些交易，他想國民黨中央應該知道，若不能事先做好防範，一旦使韓江配馬失前蹄，黨主席朱立倫自然責無旁貸，必須下台負責。