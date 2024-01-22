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南消二大玉井消防分隊義消分隊長交接　廣募新血增戰力

▲台南市消防局第二大隊在新天王殿辦理玉井義消分隊長交接儀式暨招募防災宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第二大隊，在新天王殿辦理玉井義消分隊長交接儀式暨招募防災宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第二大隊在玉井區新天王殿，辦理「玉井義消分隊長交接儀式暨招募防災宣導」，由王騰毅大隊長主持，邀請周奕齊議員及顏振羽區長推廣消防宣導外，地方仕紳及廟方人士也到場參與見證，警義消共同期許承先啟後，傳承義勇精神服務在地安全，並邀市民加入義消回饋社會。

▲台南市消防局第二大隊在新天王殿辦理玉井義消分隊長交接儀式暨招募防災宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

新任義消分隊長陳仕鵬，曾擔任義消隊員、幹事等職務，積極參與轄內救災、訓練等勤務，認真盡責深受肯定，更於2024年119消防節獲頒消防局義消績優人員殊榮接受市長黃偉哲表揚，他承接隊旗表示，感謝卸任分隊長在職時，以身作則帶領推動消防工作，未來將續接這份用心和弟兄投入這份志業，以身為玉井打火兄弟一份子為榮！

▲台南市消防局第二大隊在新天王殿辦理玉井義消分隊長交接儀式暨招募防災宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

卸任消分隊長陳銘昌，對於玉井義消團隊盡心盡力，且積極尋求地方資源強化警義消裝備與後勤，在其偕顧問團同心帶領下，讓消防團隊更完善健全，對於自己即將交棒表示，他參加義消服務一轉眼十幾年，這幾年有幸幫助警消推動：獨有的水牛車、滅火火把、搜救帳篷、宣導訓練、共同救災…等，都是極具意義的美好回憶，這份情永生難忘，為鄉土出力深感光榮與欣慰！

▲台南市消防局第二大隊在新天王殿辦理玉井義消分隊長交接儀式暨招募防災宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

玉井分隊表示此次活動，結合春聯創意綜合防災宣導，加強冬季防災撇步，來加深民眾兩大部分印象，（一）使用電器不注意，生命財產隨時去，如：用電務必不超載、周圍不放可燃物、插頭插座保清潔，線路別綑綁、選購安全標章電器。（二）熱水器使用不小心 死神隨時找上你，如：現場環境要通風、平時檢修要確實、要找合格技術士來安裝。（三）遇到火災請冷靜，如：小火快逃、濃煙關門能保命等。

▲台南市消防局第二大隊在新天王殿辦理玉井義消分隊長交接儀式暨招募防災宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，感於「政府資源有限、民力無窮」，消防任務多元，適時有效運用義消可增援消防工作不足之處，於119消防節值此感恩佳節，分外感謝願意承擔義消職務擔任幹部，也向每位打火弟兄致上崇高敬意。

▲台南市消防局第二大隊在新天王殿辦理玉井義消分隊長交接儀式暨招募防災宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局局長李明峯提到，透過新舊任分隊長接手揮舞義消分隊旗幟，象徵義消精神傳承，延續打火弟兄熱血，感謝卸任分隊長無私付出、默默奉獻，長年以來與消防局站在同一陣線，共同守護鄉里，並也相信在新任分隊長帶領下，必能推動玉井義消更上層樓，讓警義消團隊合作更加無間，全力守護鄉親家園財產安全。

▲台南市消防局第二大隊在新天王殿辦理玉井義消分隊長交接儀式暨招募防災宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第二大隊大隊長王騰毅呼籲，本轄山區消防資源相較匱乏，急需更多義消兄弟協助，往往有長期救災案件如登山客失聯搜救或山林雜草廣域火災，需要警義消人力投入的耐力戰非常辛苦，辦理此儀式與活動，除加強居民防災意識外，更廣招義消新血加入協助與扶持，成為消防局最堅強的後盾，讓救災能更無後顧之憂，發揮更大的消防量能。

▲台南市消防局第二大隊在新天王殿辦理玉井義消分隊長交接儀式暨招募防災宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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