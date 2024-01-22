南消二大玉井消防分隊義消分隊長交接　廣募新血增戰力

▲台南市消防局第二大隊，在新天王殿辦理玉井義消分隊長交接儀式暨招募防災宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第二大隊在玉井區新天王殿，辦理「玉井義消分隊長交接儀式暨招募防災宣導」，由王騰毅大隊長主持，邀請周奕齊議員及顏振羽區長推廣消防宣導外，地方仕紳及廟方人士也到場參與見證，警義消共同期許承先啟後，傳承義勇精神服務在地安全，並邀市民加入義消回饋社會。

新任義消分隊長陳仕鵬，曾擔任義消隊員、幹事等職務，積極參與轄內救災、訓練等勤務，認真盡責深受肯定，更於2024年119消防節獲頒消防局義消績優人員殊榮接受市長黃偉哲表揚，他承接隊旗表示，感謝卸任分隊長在職時，以身作則帶領推動消防工作，未來將續接這份用心和弟兄投入這份志業，以身為玉井打火兄弟一份子為榮！

卸任消分隊長陳銘昌，對於玉井義消團隊盡心盡力，且積極尋求地方資源強化警義消裝備與後勤，在其偕顧問團同心帶領下，讓消防團隊更完善健全，對於自己即將交棒表示，他參加義消服務一轉眼十幾年，這幾年有幸幫助警消推動：獨有的水牛車、滅火火把、搜救帳篷、宣導訓練、共同救災…等，都是極具意義的美好回憶，這份情永生難忘，為鄉土出力深感光榮與欣慰！

玉井分隊表示此次活動，結合春聯創意綜合防災宣導，加強冬季防災撇步，來加深民眾兩大部分印象，（一）使用電器不注意，生命財產隨時去，如：用電務必不超載、周圍不放可燃物、插頭插座保清潔，線路別綑綁、選購安全標章電器。（二）熱水器使用不小心 死神隨時找上你，如：現場環境要通風、平時檢修要確實、要找合格技術士來安裝。（三）遇到火災請冷靜，如：小火快逃、濃煙關門能保命等。

市長黃偉哲表示，感於「政府資源有限、民力無窮」，消防任務多元，適時有效運用義消可增援消防工作不足之處，於119消防節值此感恩佳節，分外感謝願意承擔義消職務擔任幹部，也向每位打火弟兄致上崇高敬意。

消防局局長李明峯提到，透過新舊任分隊長接手揮舞義消分隊旗幟，象徵義消精神傳承，延續打火弟兄熱血，感謝卸任分隊長無私付出、默默奉獻，長年以來與消防局站在同一陣線，共同守護鄉里，並也相信在新任分隊長帶領下，必能推動玉井義消更上層樓，讓警義消團隊合作更加無間，全力守護鄉親家園財產安全。

第二大隊大隊長王騰毅呼籲，本轄山區消防資源相較匱乏，急需更多義消兄弟協助，往往有長期救災案件如登山客失聯搜救或山林雜草廣域火災，需要警義消人力投入的耐力戰非常辛苦，辦理此儀式與活動，除加強居民防災意識外，更廣招義消新血加入協助與扶持，成為消防局最堅強的後盾，讓救災能更無後顧之憂，發揮更大的消防量能。