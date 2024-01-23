溫度遽降消防熱血加入　南消五大隊強化新進人員救護訓練

▲台南市消第五大隊辦理強化新進人員救護訓練，主要教導內容「到院前心肺功能停止(OHCA)急救」、「心肌梗塞急救應變」、「IV及骨針注射」、「基本急救固定術」等項目。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

近二日氣溫遽降明顯感覺嚴寒，為避免民眾因心血管疾病，導致身體不適送醫狀況，台南市消第五大隊辦理強化新進人員救護訓練，主要教導內容「到院前心肺功能停止(OHCA)急救」、「心肌梗塞急救應變」、「IV及骨針注射」、「基本急救固定術」等項目。

緊急救護列為消防工作三大任務之一，緊急救護是所有消防勤務之中有著最高的出勤量，為強化新進救護人員救護技能，提供消防局事後統計與品管、追蹤防疫安全、提供教育訓練改進，以精進救護技能。

黃偉哲市長表示，這2日氣象預報氣溫遽降，民眾已明顯感受溫差變化，而消防局透過不斷強化救護訓練，讓救護人員熟悉基本技能，依照流程對傷病患進行處置，並遵循救護紀錄表填寫原則，記錄事故現場之傷病患狀況，以期讓更多需要緊急救援的人民獲得援助。

消防局長李明峯表示，台南市消防局是保障民眾生命安全的重要單位，在黃偉哲市長的支持下，救護車全面配置自動心肺復甦機、監測12導程心電圖機及高階醫材，未來將持續推動及辦理高品質救護技術，定期辦理救護複訓，讓每位消防人員在救護專業領域上紮實基本技能及持續精進，保障民眾權益。

大隊長鄭誌峰表示，經統計五大隊2023年救護件數合計25105件，其中OHCA案件345件，由此可見救護勤務量佔五大隊勤務之比重，本次的救護訓練就是為了強化本大隊新進救護人員的救護能力，由遴選優秀的救護教官教學，加強IV注射、骨針給藥、創傷救護急救、提升OHCA到院存活率等項目，以提升救護技能。