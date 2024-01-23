春節救災不打烊　南消四大隊強化危險物品工廠搶救演練

▲台南市消防局第四大隊在山上區晉盟實業公司，辦理火災搶救演練，提升場所應變及消防人員救災安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

農曆春節將近，為強化消防人員對高風險及危險物品場所救災應變能力，台南市消防局第四大隊於23日上午在山上區晉盟實業公司，辦理火災搶救演練，該公司因廠房內平時儲存有機過氧化物，期藉由這次實兵搶救演練，結合場所應變並提升消防人員救災安全。

這次演練出動四大隊所屬新化中隊、新化、山上、大內、左鎮、新市、南科、善化分隊及消防局特搜分隊等1中隊8分隊，出動各式車輛18車37人，演練重點為「廠區平時、災時搶救安全管理」及「強化消防人員化災搶救技能」，除要求場所業主平時加強危險物品管理外，保安監督人更須在火災發生時主動提供「場所平面圖」、「危險物品安全資料表SDS」、「危險物品種類與數量」、「安全集結點」等相關資訊給第一線消防人員進行搶救判斷。

另化學災害搶救有別於一般火災，須確認化學品SDS資訊並藉由場所提供的安全集結點及相關資訊，消防人員進而依HAZMAT原則進行部署救災，利用消防砲塔、消防機器人進行危害區域搶救，有效阻隔火勢及滅火佈署，消防指揮站運用CCIO調度、分配相關人車進行搜救等各項救災工作。

此次演練更加入消防局最新採購造價千萬的「新型消防機器人」，可用遙控方式深入火場射水壓制火勢，並可搭配熱顯像儀、無人機等遠端監控現場狀況，同時著重廠區業者資訊權之提供，降低消防人員救災風險。

消防局第四大隊長蔡國保表示，近年工廠火災頻傳，甚至有救災人員嚴重死傷案例。春節期間廠房內值班人力較少，為保障市民生命安全，消防局會持續加強消防安檢及救災救護技能，也呼籲業者落實防火管理制度，平時應做好用火用電的安全管制，將傷害降至最低，以避免憾事發生。





消防局長李明峯亦表示，消防局在市長黃偉哲的支持下，擴充消防人力及充實消防救災車輛裝備，結合科技提升救災軟硬體，期望藉由演練不斷精進救災技能，打造更安全的生活環境。