2024消防繩索救援交流賽　台南頑繩榮獲國內隊伍第3名

▲2024消防繩索救援交流賽於1月20日至22日舉辦，共有17支隊伍參賽，台南頑繩榮獲國內隊伍第3名。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024消防繩索救援交流賽於1月20日至22日舉辦，共有17支隊伍參賽，包含來自全台灣各縣市15支隊伍、日本2支隊伍，於台北田徑場、國立台灣科學教育館等地方共同競技，台南頑繩榮獲國內隊伍第3名。

台南市消防局繩索救援隊「頑繩」此次也組隊參賽，第1日比賽項目為體力關卡，第2-3日為每日5個救援情境關卡，須於規定時間內接觸待救者並救出，不僅考驗團隊默契及個人技術能力，也是展現參賽隊伍的臨機應變能力，經過連續3日的比賽，頑繩榮獲國內隊伍第3名佳績，有賴充分發揮團隊合作精神，迅速且有效應對各種模擬救援情境，實屬不易。

頑繩成員表示，這次的競賽為我們提供了寶貴的經驗和學習機會，同時也激勵我們不斷進步，我們將繼續努力提升個人技能和團隊默契。

市長黃偉哲表示，此次競賽的成績對於台南消防是一個肯定，也是對參與人員辛勤努力的最佳回饋，期許消防同仁持續不斷強化救災技能，以做為市民生命財產最強而有力之後盾。

消防局長李明峯表示，繩索救援行動是團體戰，每個成員的角色都缺一不可，透過不斷精進救援技術，以最有效、最安全及最快速的方式救援，台南頑繩也將於113年3月前往日本參加2024橋國際繩索救援賽，期許未來能有更好的成績。