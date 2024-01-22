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春安不打折　南消二大六甲消防分隊強化旅館消防演練

▲台南市消防局第二大隊22日至六甲區林鳳營渡假會館，辦理春節前安全檢查及搶救演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第二大隊22日至六甲區林鳳營渡假會館，辦理春節前安全檢查及搶救演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

農曆春節將至，民眾觀光旅宿需求大增，公共場所可能湧入大量人潮，台南市消防局第二大隊22日至六甲區林鳳營渡假會館，辦理春節前安全檢查及搶救演練。

▲台南市消防局第二大隊22日至六甲區林鳳營渡假會館，辦理春節前安全檢查及搶救演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

演練動員場所員工及消防人力共計12車28人，讓消防人員實地勘查熟悉場所環境，評估火災搶救腹案、實地演練外，更加強場所人員自衛消防編組流程與災時消防單位之合作。

這次演練係模擬旅館2樓內部因不明狀況起火，加上春節期間迎來大量旅客入住，模擬火災事故發生，業者應變機制及啟動自衛消防編組，火煙仍延燒至其他區域，並回報119請求支援。情境模擬「滅火搶救演練」、「搶救佈署演練」、「緊急救護演練」等救援過程，更運用空拍機進行高空作業，藉以掌握場所全景，災害即時狀況。此次演練十分逼真，並且展現運用科技救災效能，提升場所應變能力。

▲台南市消防局第二大隊22日至六甲區林鳳營渡假會館，辦理春節前安全檢查及搶救演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，春節即將到來，期間的安全更是不容打折，公共場所業者更須肩負維護好市民朋友的安全責任，平時就做好火災預防工作及強化公共場所初期應變，將災害損失降至最低，達到業者攜手消防機關共同防救災。

▲台南市消防局第二大隊22日至六甲區林鳳營渡假會館，辦理春節前安全檢查及搶救演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局李明峯局長表示，公共場所若發生災害事故，除造成人命財產嚴重損失外，也影響其後續營運，因此場所業者應重視自身場所公共安全，並提升員工初期應變之能力。在此呼籲公共場所業者應注意消防安全設備的維護、逃生通道淨空、確保兩方向避難路徑及避難方向標示清楚，不可堆積雜物等安全事項。

▲台南市消防局第二大隊22日至六甲區林鳳營渡假會館，辦理春節前安全檢查及搶救演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第二大隊大隊長王騰毅表示，藉由本次實地場所勘查及演練，與旅宿業者共同分析研討場所的危害因子，規劃最適宜的搶救應變模式。公私部門協力合作，除了讓消防人員熟悉轄區場所特性及災害危險因子，增進火場搶救效能及緊急應變能力，亦能大幅減少災害對企業的損失，讓企業營運不中斷，永續經營。

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