安度春節過好年　南消一大隊加強各大賣場安檢

▲南消一大隊加強各大賣場安檢，落實備檢修、火源管理，保障民眾過年期間購物安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）



記者林東良／台南報導

為確保場所內消防安全設備堪用，讓民眾春節採買好過年，台南市消防局第一大隊專責檢查小組，一月份起至農曆年前展開一連串的消防安全檢查工作，尤其是針對賣場、餐廳、娛樂場所為首要。

安檢工作除了加強消防安全設備檢修複查外，同時向場所防火管理人指導說明防火管理自行檢查時應注意的事項，如1、火警自動警報設備應檢視受信總機電壓表在所定之範圍內且面板表示燈無閃爍異常；2、緊急廣播設備應能正常播放；3、室內消防栓設備應檢查箱內裝備齊全無損且箱門前無阻擋；4、滅火器應在期限內，檢視壓力表於指示範圍內…等等，以確保市民至賣場消費時的公共安全。

依據消防法第13條規定一定規模以上之建築物，應由管理權人遴用防火管理人執行防火管理相關業務。防火管理編組內的火源責任者擔任防火管理人指定範圍內的用火用電安全管理工作，進行該範圍內平時消防安全設備及防火避難設施的簡易日常維護管理；落實日常火源、防火避難設施、消防安全設備的自行檢查藉此機會更能深入瞭解自家相關設備維護的重要。

專責檢查小組人員於賣場檢查各項消防安全設備，室內消防栓能操作無礙、火警自動警報及緊急廣播設備能正常警報，於火警發生時通知賣場內顧客及時逃生、排煙設備的啟動能使火災產生的煙盡快排出，讓人員逃生視線清晰。

第一大隊大隊長陳博文表示，防火管理制度有賴於平時火源管理、消防設備堪用及場所內的自衛消防編組熟練度，以提升自主應變能力；基於「自己財產自己保護」，場所的消防設備也能藉由平時檢查得以即時修復，發揮最大的效益。另外提醒場所，違反消防法第6條消防安全設備、第13條防火管理部分規定的營業場所，處場所管理權人新臺幣2萬元以上30萬元以下罰鍰，並通知限期改善，呼籲相關場所除了開心過年節，也要好好保護自己的財產。