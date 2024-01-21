學生整天躲在廁所拍TikTok！　美國中學「直接把鏡子拆了」

▲美國一間中學把部分廁所的鏡子拆除，避免學生躲在裡面拍TikTok影片。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

美國北卡州（North Carolina）南阿拉曼斯中學（Southern Alamance Middle School）表示，許多學生在上課時間藉故「上廁所」，實際上卻耗費大量時間，躲在那裡拍攝TikTok影片，但自從校方把走廊廁所的鏡子拆除後，這種情況已經顯著改善。

ABC等外媒報導，阿拉曼斯─伯靈頓學校系統（ABSS）試圖教育孩子們「數位公民權」（digital citizenship），他們本周宣布，南阿拉曼斯中學一些學生為了拍片不惜翹課，或者一整天狂跑9次廁所，為了減少學習干擾，已經移除走廊廁所的鏡子。

ABSS公關主管阿特金斯（Les Atkins）指出，自從移除鏡子後，學生「上廁所的次數變少了，在裡面待的時間也變短了」，「我們正在試圖教育學生，我們現在都有手機了，必須學會（如何）使用它們，以及何時要把它們放下。」

全美學校都在努力尋找有效方式，避免學生對TikTok成癮，或者遭到分散注意力，但這恐怕是一項艱鉅任務，因為皮尤研究中心（Pew Research Institute）數據指出，美國每6名青少年就有1人表示自己「幾乎一直」都在使用TikTok和YouTube，使得每一天上學日都有很多東西在搶奪學習注意力。

此前，美國多名科技專家警告，Z世代將日益沉迷與依賴TikTok。去年蒙大拿州成為全美第一個禁止TikTok的州，ㄅ宣稱此舉是為了拯救公民免於「中國共產黨的監視」。