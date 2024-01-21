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科幻電影場景成真　人形機器人進職場！自學泡咖啡影片曝光

【有片】科幻電影場景成真　BMW導入人形機器人進職場！自學泡咖啡影片曝光

▲Figure研發一款機器人，可自主學習沖泡咖啡，未來將投入汽車製造廠使用。（翻攝X@Figure_robot）

圖文／鏡週刊

新創公司 Figure 19日宣布，已與汽車製造商BMW簽署合作協議，計畫將其研發的人形機器人應用於汽車生產的領域。社群影片中展示了這款機器人能夠自學泡咖啡的能力。

綜合外媒報導，這些機器人在接受特定任務的培訓後，預計將在未來一到兩年內投入使用，進駐BMW在南卡羅來納州史巴丹堡郡（Spartanburg）的製造廠。目前，這個廠擁有1萬1000名員工，每天生產1500輛汽車。

專注於人工智慧（AI）機器人研發的Figure公司並未具體說明這批機器人的數量，不過，Figure執行長艾德卡克（Brett Adcock）指出，雙方先投入少量機器人測試，若其表現達到預期目標，未來可能擴大規模。艾德卡克指出，「在過去的幾十年中，單一用途機器人市場已經達到飽和，然而，多功能通用型機器人的潛力尚未充分發掘」。Figure這款人形機器人將替代原本需要人力操作、具有「困難、危險或乏味」特性的任務。

Figure最近在社交媒體平台X公布一段影片，展示了Figure 01機器人透過「端對端」（end to end）的人工智慧系統，僅10小時內就自行學會如何沖泡咖啡，影片中可見機器人手指也能完成拿取和放入咖啡膠囊等細微動作，並能從錯誤中學習。

多年來，汽車製造商本田（Honda）和現代（Hyundai）一直在努力將生產線上重複性高且危險的工作轉交給人形機器人進行操作。去年，電動車製造商特斯拉（Tesla）推出了第二代Optimus機器人，而電商龍頭亞馬遜（Amazon）也正在自家倉庫中進行Digit機器人的試驗。

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