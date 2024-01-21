龍年採購攏安全　南消五大家樂福新仁店防災宣導

▲南消五大隊文賢分隊結合賣場活動，舉辦『大型商場及公共場所』防災宣導活動，期藉由闖關攤位進行宣導，近距離與民眾進行防火宣導教育。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

農曆春節即將到來，不少民眾趕在過年前趕辦年貨，台南家樂福新仁店辦理年貨專區吸引許多民眾前往採買年貨，南消五大隊文賢分隊結合賣場活動，舉辦『大型商場及公共場所』防災宣導活動，期藉由闖關攤位進行宣導，近距離與民眾進行防火宣導教育。

防災項目有：一、大灣防火宣導隊推廣住宅用警報器、逃生避難及居家安全宣導。二、消防車及個人裝備展示。三、119消防人員留言板。四、救護CPR。五、消防衣著裝及射水體驗。參與民眾於闖關結束後即可兌換宣導品。

消防三大任務為預防火災、搶救災害及緊急救護，消防人員一年365天輪班守護這座城市，文賢分隊於119消防節期間也舉辦城市英雄消防家庭日，由消防及義消邀請親友至分隊同樂，同時向消防城市英雄留言，也讓消防同仁眷屬能更了解消防員的工作。有別以往消防節皆須停休辦理大型活動，今年以家庭日方式讓眷屬們藉此向身為消防及義消人員的家人表達感佩之意。

市長黃偉哲提醒民眾：「多一份消防安全常識，增一分居家生活安全」。藉此活動過程介紹居家住警器裝設重要性及向民眾傳達防災防火觀念宣導。希望民眾能提升災害之預防及應變能力，增加防火、防災及逃生知識，保護自己保護他人。

消防局李明峯局長表示，春節及元宵節期間氣候寒冷，民眾使用高功率電器頻率較高，稍有不慎易引起火災，為減少災害危害及有效防止火災發生，消防分隊以多元活潑的宣導方式教育基本應變能力及消防常識，可自救並救他人，府城的安全再升級，平安過好年。

第五大隊大隊長鄭誌峰表示，舉辦家庭日有助於凝聚消防同仁向心力，並讓消防人員感受分隊的用心並響應119消防節，讓擔任城市英雄消防員的子女，可以了解平時消防工作內容，並促進親子關係。