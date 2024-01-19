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王必勝連日開戰蔣萬安　北市府嗆賴清德「縱容中央檢討地方？」

衛福部次長王必勝（左）為了高端疫苗連日隔空大戰台北市長蔣萬安（右）。（本刊資料照）

▲王必勝連日開戰蔣萬安。（圖／鏡周刊提供）

圖文／鏡周刊

大選落幕，高端疫苗採購案爭議仍持續延燒，衛福部選後公布疫苗採購合約，但仍未化解外界疑慮，反倒掀起衛福部次長王必勝連日隔空大戰台北市長蔣萬安。台北市政府發言人殷瑋今（18日）表示，蔣市長跟北市府一再舉出證據，中央政府卻可以不斷視而不見，一手握著行政權，另一手握著麥克風罵街，可能得想個辦法冷靜下來比較好。

衛福部疾管署近日公開高端疫苗採購合約後，過去疫情時期在立法院擔任時任衛環委員會召委的台北市長蔣萬安認為，政府此舉並未拆彈完成，反而是打開「另一個潘朵拉的盒子」，引發王必勝連日砲轟蔣，批評「高端政治提款機可是您（蔣萬安）提領最多啊！」

對此，殷瑋表示，不知道王次長是不是位居廟堂高位久了，貴人多忘事，一直忘記要針對實證進行回應。他指出2大點，首先是蔣萬安市長的具體談話內容：「審計部2022年8月回覆立法院的文件上，明確寫著『140年2月解密』。」

其次是民眾黨賴香伶委員：「6行字可能塗掉3行半，前後文讀不出來，賴香伶去看了3遍，進出還要登記出入時間，手機不准帶進去拍照，『我去看了高端2次，怎麼看都看不懂。』看不到採購金額跟單價，更不要說外國的AZ疫苗等等，這樣的文件還要用《檔案法》管制30年，是超級密件。」

殷瑋說，上述這些舉證，或許等到王次長想到怎麼回應之後，再來討論不遲。殷瑋也進一步表示，除了事實層次，還有社會觀感層次，如果賴準總統在上任之前，一再縱容這種「中央檢討地方，執政檢討在野」的言行，恐怕不只會失去公信力，還會失去民心。

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