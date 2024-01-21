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地處天然災害最前沿！花蓮親子防災共學體驗　深耕防災意識

▲▼透過模擬情境體驗與趣味遊戲化教具操作，增進對災害整備與防救的認識了解，進而提升災害風險管理的素養。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲透過模擬情境體驗與趣味遊戲化教具操作，增進對災害整備與防救的認識了解，進而提升災害風險管理的素養。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

台灣處於天然災害發生帶上，而花蓮更位於台灣發生地震最頻繁地區，也是是颱風暴風半徑最常籠罩的區域，對於天然災害的預防與應變，更需要有積極性的作為，才能降低災害所帶來的衝擊傷害。

▲▼透過模擬情境體驗與趣味遊戲化教具操作，增進對災害整備與防救的認識了解，進而提升災害風險管理的素養。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

為推動防災教育-「營造安全、永續、秀麗、友善、創新與幸福的韌性防災都會與家園」願景，並配合「12年國教課程綱要」與「幼兒園教保活動課程大綱」，深化學童防備災的觀念及意識，同時配合119消防節及花蓮縣防災教育訓練中心落成啟用，花蓮縣政府今年度持續辦理防災教育宣導與體驗活動，並於1月18日至20日，舉行為期三天的防災親子共學體驗系列活動，讓學童透過模擬情境體驗與趣味遊戲化教具操作，增進對災害整備與防救的認識了解，進而提升災害風險管理的素養。

▲▼透過模擬情境體驗與趣味遊戲化教具操作，增進對災害整備與防救的認識了解，進而提升災害風險管理的素養。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

鑑於2018年0206地震、2022年0918地震以及2023年海葵颱風的影響，心繫花蓮防減災教育的縣長徐榛蔚，也來到本次由縣府教育處防災教育輔導團規劃辦理的，親子共學體驗活動。

▲▼透過模擬情境體驗與趣味遊戲化教具操作，增進對災害整備與防救的認識了解，進而提升災害風險管理的素養。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

活動邀請國內產官學界推動環境教育與防救災具豐富經驗的單位，以及教育部認定防災校園績優學校，包括佛教慈濟基金會、國立科學工藝博物館、國立海洋大學、中興大學、建國科技大學、台東縣信義國小、苗栗縣獅潭國小、西湖國小、基隆市立過港幼兒園及花蓮縣消防局等，體驗教學活動規劃「小小防災職人體驗」、「韌性花蓮永續防災」、「防災教育親子互動」、「水土保持」及「各式消防與地震車體驗」五大專區，讓孩童從趣味化與親子化的創新體驗教學活動中，孕育在地化的智慧防災素養。

▲▼透過模擬情境體驗與趣味遊戲化教具操作，增進對災害整備與防救的認識了解，進而提升災害風險管理的素養。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

親子防災共學體驗活動藉由相關防災教具實作或防災遊戲體驗來提升親師生防災意識與防災素養，更凝聚花蓮縣推動防災教育的共識有來自縣內北中南區師生近千人參加，縣府也安排交通車接送師生往返，以方便學生前來體驗。

三天的體驗課程活動非常多元，適合幼童、國中小學生以及民眾來參加，期望建構全體縣民的災害風險管理意識，進而提升防災素養及抗災應變能力，以及強化社區整體抗災能力，以達成「營造安全、永續、秀麗、友善、創新與幸福的韌性防災都會與家園」願景。
 

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關鍵字：

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