新莊捷運幸福站立體停車場　新北力拚今年5月啟用

▲新北市長侯友宜視察捷運幸福站立體停車場新建工程。（圖／新北市交通局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新莊捷運幸福站停車場是近年來新北市第1座與捷運車站連通的停車場，市長侯友宜今（19日）前往視察，感謝施工團隊不受缺工缺料衝擊和挑戰，全力讓工程得以順利推動，力拚2024年5月啟用，停車場完工後可提供109格小型車位、423格機車停車位供大眾使用，有效解決當地停車空間問題，為市民帶來便利的停車空間。

侯友宜表示，新北市目前人口數已增加至404萬，市府團隊積極規劃大眾運輸、停車空間，上任5年來新建啟用97座公有停車場，提供市民近1萬8000格停車位，未來市府團隊會持續於捷運站、交通要道、公有土地等空間積極規劃施作停車場，提供完善的停車空間供大眾使用，以有效解決交通問題。

▲捷運幸福站立體停車場新建統包工程正在進行，力拚今年5月完工啟用。

新莊捷運幸福站立體停車場總工程經費2億7693萬元，前瞻補助7532萬元，總樓層為地下1層、地上4層。對於未來停車場興建完成的後續規劃，侯友宜也說，未來將傾聽附近居民需求後，規劃商場或活動場域，充分利用場內空間，以提供當地居民更多元的使用設施，並期待藉此帶動通勤量及周邊經濟發展。

交通局表示，新北市前瞻停車場核定25案，目前完工13座為全國最多，而捷運幸福站立體停車場工程2021年10月動工時正逢疫情嚴峻，造成缺工缺料，導致工程進度稍受影響，但經交通局與施工團隊全力加強監造，確保工程品質，也讓工程進度得以趕進，工程單位努力不懈，力拚今年5月啟用，為市民打造最優質的停車環境和服務。