女友崩潰「你為什麼幫她夾菜！」　情侶深夜大吵恐付出1.8萬代價

記者陳以昇、柯沛辰／新北報導

新北市一名邱姓女子與男友17日出席友人聚餐，不料席間目睹男友幫另一名女生夾菜，當場醋勁大發，獨自搭計程車去別的地方喝悶酒。不久後，男友上門接人，但邱女仍難以釋懷，兩人深夜11點多在路邊大吵，讓附近居民不堪其擾。警方到場勸導後，見制止無效，將2人帶回，訊後依社維法送辦，最重可處1萬8000元罰鍰。

35歲邱女與36歲吳姓男友17日晚間與一群友人在新莊餐敘，怎料她席間目睹男友幫同桌另一名女生夾菜，當場打翻醋罈子，氣得獨自搭計程車到西盛街一個人喝酒。

▲邱女目睹男友幫同桌女生夾菜，當街崩潰哭吼。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

吳姓男友找不到人，多次打電話聯繫，得知女友位置後，匆匆開車趕抵現場，要接女方回家。不過，邱女情緒失控，頻頻大聲質問「為什麼幫別人夾菜！」兩人當街發生口角。

由於爭吵聲太大，驚擾附近居民，新莊警方獲報出動15名快打警力到場，然經頻頻安撫、制止，女方仍不停哭鬧，因此決定將人帶回派出所。

吳男見狀，連忙護愛稱「她現在只需要我抱她就好了」，但警方見情況沒有改善，最後將2人帶回派出所，訊後依社維法72條、87條將2人函送裁處。

▼警方最後將2人帶回，依社維法函送裁處。（圖／記者陳以昇翻攝）