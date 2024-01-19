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寒假限定！新北市圖推電競冬令營+無人機特展

▲新北市圖推電競冬令營+無人機特展。（圖／新北市立圖書館提供）

▲新北市圖推電競冬令營+無人機特展。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為了讓喜愛電競遊戲的青年朋友，擁有不一樣的寒假，新北市青少年圖書館創新學習中心特別推出寒假限定的「電競冬令營」與「無人機特展」，並且搭配主題書展，讓青年學子透過體驗當電競選手，建立正確的電競觀念，同時增進對電競生態的了解，幫助職涯發展。無人機特展則帶大家認識無人機產業及多元應用，憑圖書館借閱證還可以免費借無人機，現場體驗科技新世界！

新北市立圖書館王錦華館長表示，隨著電競運動蓬勃發展，並且成為亞運比賽項目，電競選手與遊戲實況主也成為年輕人熱衷的職業選擇。為了讓喜愛電競遊戲的青少年朋友能認識更多元的電競面貌，青少年圖書館特別利用寒假期間推出免費的「電競冬令營」活動，透過電競選手的經驗分享與賽事體驗，以及電競產業相關的課程規劃，讓青年學子了解電競產業不只侷限於螢光幕前的職業選手，還有許多幕後工作，例如賽評、主播、賽事企劃、剪輯創作等，對電競產業領域有正確的認識。

▲新北市圖推電競冬令營+無人機特展。（圖／新北市立圖書館提供）

青少年圖書館「電競冬令營」將於1月30日起至2月1日止展開為期3天的電競饗宴，課程內容包括「製播內容大解密」、「製播經驗分享」、「遊戲主播產業分享」、「主播教學暨模擬體驗」、「電競產業趨勢分享」、「硬體設備介紹」、「影像創作經驗分享暨腳本分鏡位教學」、「遊戲產業分享」、、「戰隊經營管理」、「《APEX英雄》實戰經驗分享」、以及「《APEX英雄》娛樂賽季賽後分析討論」等，《APEX英雄》職業選手百弟，並將和大家分享實戰經驗、擔任電競選手的心路歷程，同時為學員進行戰術及操作指導。活動免費，歡迎15歲以上有興趣的青少年朋友踴躍報名參加，即日起開放報名。另外，2月3日還有「《斯普拉遁 3》Switch遊戲」體驗活動，歡迎親子一起來享受玩遊戲的樂趣。

另外，1月20日起至2月27日展出的「無人機特展」，則展示多台功能不一的無人機，還有平常看不到的內部零件，讓民眾除了可以認識無人機的歷史、飛行原理、現有應用、以及未來發展等，還可以近距離感受無人機的應用設計與巧思。詳細活動資訊及報名方式請至「新北市立圖書館」網站查詢，洽詢電話：02-2212-8905。

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