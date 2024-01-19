滿分考卷「換不到免費可麗餅」　媽嗆別辦了：很可惡！店家超痛心

▲沒吃到可麗餅，女客人嗆聲不要再辦了。（圖／翻攝玥達人手作可麗餅-樹林保安店）



網搜小組／劉維榛報導

鼓勵孩子考100分可換可麗餅，沒想到一片暖心被扭曲了！樹林一間可麗餅店表示，昨（18）日因麵糊賣完，所以「滿分兌換活動」也提早結束，結果一名媽媽自稱從新莊來，不滿孩子上完安親班來撲空，口氣不佳指責「以後不要辦這種活動了」。對此，店家也痛心決定，「未來也將不再舉辦，老闆的心真的很痛！」

「玥達人手作可麗餅-樹林保安店」在臉書粉專透露，學生只要拿滿分考卷來，就能換到一份可麗餅，「滿分兌換活動」已辦了很多學期，而規則就是「售完=活動結束」，就算拿出一堆考券，「我們根本不怕妳換，只要我們麵糊還夠，一定都會給你，絕對不會分贈送還購買。」

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豈料昨日打烊時，一名女客人不滿嗆聲「怎麼這樣做生意，真的很可惡」，同時還稱「從新莊來到這裡，小朋友很期待」，拜託店家以後不要辦這種活動了，只會讓小朋友期待落空。

一番話讓老闆非常無奈，昨天提早賣完，不只有這位女客人沒買到，很多人也沒買到，「為什麼別人沒買到還會說謝謝，而只有妳會這樣？」爭執影片中，店家還稱「我們要賠償你嗎？」「沒有就沒有了，不然呢，我們要賣到12點嗎？」女客人嗆不要再辦了。

對此，店家做出沉痛決定，停辦滿分兌換活動，「未來也將不再舉辦，老闆的心真的很痛。再次感謝這兩天有換到餐、沒換到餐、沒買到餐的顧客。」

底下網友力挺，「最差不良身教」、「哎～就是有這種父母，有夠扯，活動內容寫那麼清楚，你也可以讓小孩這天不上安親，下午直接來換餅啊」、「老闆很有心不只獎勵100分的孩子，也鼓勵90分以上的孩子！身為家長已做了不好的身教」、「老闆請好好休息，還是有很多支持您的人」、「別被這種不懂感恩的人影響心情」、「這次活動沒有時間去換，但平常經過都會跑去買來吃，真心好吃」。