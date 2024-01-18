基隆避免校園霸凌暴力事件　謝國樑：將啟動長期輔導機制

▲基隆市長謝國樑。（圖／記者郭世賢翻攝）



記者郭世賢／基隆報導

有關基隆市某校內發生學生衝突事件，市長謝國樑對此相當重視，今（18日）立即率領市府團隊前往學校了解，聽取校方的處置經過簡報。對於霸凌事件的處置作為，謝國樑表示，將比照上次基隆某國中霸凌事件的「長期輔導」機制，由少年隊與市警局評估後，主動向市府進行提案，將由固定的時間由少輔會與少年隊進行輔導，目的幫助施暴者認識自己的錯誤，確保校園安全。

謝國樑指出，先前基隆某國中也出現霸凌事件，該案發生後市府與少年隊、少輔會密切討論案情後續，並制定嚴格的「長期輔導」機制，這些需要管教的同學分別進行長達1年、半年的輔導，輔導頻率從每周到每月都有，目的就是要幫助他們改正錯誤，也要警告可能滋事者，如果不想浪費時間，就不要捲入暴力行為。

日前網路流傳基隆市某校有學生揮拳施暴影片，警方巡邏發現後立即知會學校，並依「校園霸凌防制準則」進行通報，同時啟動調查處理程序，並且針對當事學生進行輔導，包括警察局少輔會及少年隊也都介入處理調查。

謝國樑請相關單位針對涉案人依案情輕重分別規劃「長期輔導」計畫，並給予家庭關懷訪視，在避免標籤化的前提下加強關心，讓孩子有改過自新的機會，也讓家長及外界了解市府杜絕校園霸凌的決心。