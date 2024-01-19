關山天后宮主委與鎮民代表會主席　致贈關警10箱「平安水」

▲關山天后宮主委與鎮民代表會主席至關山警察分局致贈「關山鎮天后宮─平安水」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

「警察護鄉里、媽祖保平安」！台東縣關山鎮天后宮主委方瑞清於18日，在鎮民代表會主席吳文忠、義警分隊長林玉丁及多位委員的陪同下，前往關山警察分局致贈10箱「關山鎮天后宮─平安水」，由分局長林志弘代表接受。

天后宮主委方瑞清有感於警察在第一線執行各項勤務的辛勞，於18日，在代表會主席吳文忠及多位委員的陪同下，至關山警察分局致贈10箱「關山鎮天后宮─平安水」；方主委表示，感謝警察在第一線守護民眾的安全，尤其遇到節日都不能與家人團聚，犧牲奉獻真的很辛苦，相信執勤的員警們喝了有媽祖加持的「平安水」，遇到任何狀況都能平平安安、圓滿成功。

主席吳文忠也表示，警察不分日夜維護地方的治安與交通，若是民眾遇到需要協助的事情，比如更換輪胎、給機車加油、或是協尋失蹤人口等等的，警察也會伸出援手給予協助。分局同仁真的都很用心，謹代表鎮民感謝大家。

關山警察分局長林志弘也感謝天后宮方主委、吳主席及地方人士對於警察同仁的肯定，並回贈「警察熊」。期望在分局所有同仁齊心協力，並落實各項勤(業)務下，打擊不法、保障合法，讓民眾能夠安居樂業。