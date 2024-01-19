又是弘仁會！台南台東警聯手破竹聯犯罪集團　逮6人還查獲K他命

▲台南市警四分局，聯手第六分局、刑警大隊偵四隊、偵六隊及台東縣警察局台東分局，共同偵破竹聯幫幫派分子易姓男子為首等6人之犯罪集團。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警四分局，18日聯手第六分局、刑警大隊偵四隊、偵六隊及台東縣警察局台東分局，共同偵破竹聯幫幫派分子易姓男子為首的6人犯罪集團，查扣手機、三級毒品愷他命25包重25.41公克及新台幣贓款39萬餘元，全案偵訊後依組織犯罪、妨害自由、毒品、詐欺等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

四分局指出，2023年年中接獲2起妨害自由案件，專案小組依相關整合情資佈線偵蒐，發現竹聯幫仁堂弘仁會台南分會27歲易男、23歲蘇男、30歲江男、22歲陳男、27歲賴男、24歲陳男等6人涉嫌重大，全案報請台南地檢署廖羽羚檢察官指揮偵辦。經專案小組於台南、台東等地縝密蒐證，發現該集團對外以經營酒莊與藝品店作為掩護，在2024年1月17日午後同步執行搜索，將犯嫌一網打盡，全案詢後依組織犯罪、毒品、加重詐欺及妨害自由等罪嫌移請台南地檢署偵辦。並持續擴大偵辦中。

據了解，2起妨害自由案件被害人疑因參與詐騙工作，衍生黑吃黑疑雲，而遭暴力集團成員控制行動，其中一組被害人更遠從台東被帶往台南監控，所幸警方獲報後，短時間便將肉票救出，才未讓事態擴大，並鍥而不捨整合不法事證，將橫行台灣東西岸兩地的不法集團繩之以法。

甫於17日新上任之第四分局長曹儒林表示，針對各類暴力事件，警方絕對嚴正執法零容忍，第四分局會持續對轄內可能為幫派成員投資、經營、賴以維生行業與依附處所不定時實施臨檢、約制，澈底根絕不法誘因，發揮打擊犯罪最大效能，以打造安全宜居城市。