照顧標竿服務　112年社福考核台東榮獲全國第1

▲頒贈紅榜恭賀縣府社會處榮獲中央對地方社福考核全國第一。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府18日舉辦擴大主管會報，饒慶鈴縣長頒贈紅榜恭賀縣府社會處榮獲中央對地方社福考核全國第一的佳績。社會處表示，透過全齡、全人、全能照顧，持續跨域整合公私協力，引進AI智能照顧資源，共同營造「台東照顧標竿服務」的社福心願景。

衛生福利部日前公布112年度「中央對直轄市、縣市政府執行社會福利計畫執行效能績效評比」，台東縣政府社會處獲得99.2分勇奪全國第1名佳績。其中婦女福利及家庭支持服務、身心障礙福利服務、老人福利服務、社會救助業務、社區發展工作及志願服務制度等六大分項獲得滿分，在公益彩券盈餘分配運用及管理連6年考核成績獲特優，並獲得6千萬加碼補助款。另外在112年度「一般性補助款-社會福利面向考核成績」，同時也獲得95分全國第2名佳績，成績斐然。

台東縣長饒慶鈴表示，社會安全網是社政的重要基樁，網羅社政、衛政、警政、民政、教育、勞政、原民等單位，作為社會福利推動的主軸團隊。社會福利政策是政府落實照顧最實際的服務，從出生至年老，照顧每個縣民是政府的責任。

另外專業人才培力是社會福利推動重要一環，台東縣政府首創社區經理人認證制度，推動社區發展工作，厚植社區量能，讓社區與縣府攜手打造「全齡友善共融」城市；社會工作員更是福利執行的重要推手，縣府強化社會安全網增聘社工人力、落實社工人員薪資全額給付及調整，更首創推動24小時社工專屬保單，保障社工安全，完善社福政策的重要夥伴。