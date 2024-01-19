基隆田徑場拆除重建工程更換設計監造　余治明：估明年8月完工

▲基隆田徑場缺失更換設計監造。基隆市府發言人余治明。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市立田徑場主建築拆除重建工程，於2023年經承造商清圖作業發現，部分結構設計恐有公共安全疑慮辦理變更設計，原事務所提2次變更設計，確認有工程漏項及缺失，將嚴重增加市府財政負擔，並拖延工程進度。今（19日）市府發言人余治明及體育場長林柏樹召開記者會宣布將於23日「辦理終止契約」，並由建築師公會推薦事務所重新委任，預計於2025年8月工程完工。

市府發言人余治明指出，原建築師事務所提送第2次變更設計內容，因設計缺失造成工期延宕約150天，經換算工程進度達20%以上，延誤履約期限情節重大，設計疏失約6千萬至8千萬元，導致增加市府財政負擔。另外有關工程疑似發生「特殊材料綁標」爭議，設計單位仍函文否認，相關資料已送至本府政風處查處。目前規劃於23日依契約規定辦理終止契約，變更契約預算審查確認多數責任屬設計單位疏失，並研議是否符合政府採購法第101條規定，刊登拒絕往來廠商及建築師移送懲戒等規定。

林柏樹表示，監造契約方面，體育場發現專任監造人員未確實派員進駐，且專任監造人有兼職(別工地)之情事。還有後擴景觀水土保持，監造單位認知非服務範圍，目前仍至工程會進行履約爭議中。

林柏樹說，後續將先採限制性小額採購方式，請建築師公會協助推薦建築師事務所，先行委託2至3個月現場辦理監造及建築師查驗簽證作業，體育場於這階段重新辦理勞務發包作業（監造含變更設計）。與建築師事務所勞務契約解約部分，暫不影響施工廠商預計2025年8月完成之目標。