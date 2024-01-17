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社會 社會焦點 保障人權

基隆警局長翁群能上任　謝國樑期勉打造友善安全城市

▲新任基隆警局長翁群能上任。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲新任基隆市警察局翁群能（右1）。基隆市長謝國樑（右2）、警政署長黃明昭（左2）。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市警察局今（17日）14時30分辦理卸、新任局長交接典禮。本局局長張樹德陞任警政委員，遺缺由保安警察第七總隊總隊長翁群能接任，典禮由市長主持並由警政署長黃明昭親自監交，典禮邀請議長童子瑋、副議長楊秀玉、總統府顧問童永等各行政、司法首長、民意代表及民力幹部貴賓蒞臨觀禮。市長謝國樑表示，打造基隆成為友善、安全的城市。

卸任局長張樹德任內偵破多起詐欺集團、製毒工廠及槍砲案件，轄內發生強盜等重大刑案亦能立即破獲，績效有目共睹；另外配合市府率先全國推動「行人友善」政策及成立「打詐基隆隊」等工作表現傑出，今為借重其長才，特予陞任警政署警政委員，相信以其工作能力，未來一定可以勝任。

▲新任基隆警局長翁群能上任。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲新任局長翁群能中央警察大學51期行政警察學系畢業、大葉大學經營管理學系碩士。

新任局長翁群能中央警察大學51期行政警察學系畢業、大葉大學經營管理學系碩士，曾任高雄市政府警察局湖內分局、岡山分局及楠梓分局分局長、桃園市政府警察局交通警察大隊大隊長、楊梅分局、中壢分局及桃園分局分局長、苗栗縣警察局局長、臺北市政府警察局督察長、副局長及保安警察第七總隊總隊長等重要職務，工作經驗豐富且經歷完整。

典禮中警政署長黃明昭除肯定卸任張局長的傑出工作表現外，也提示當前治安六大工作重點如下：（一）強力掃蕩黑道幫派，檢肅黑槍（二）持續宣導識詐，加強懲詐工作（三）精進社區警政及清源專案執行（四）持續提升科技偵查能力、人力培訓及採購資安設備（五）強化安全意識，確保執勤安全（六）整飭團隊紀律，提振工作士氣。

最後，基隆市長謝國樑也表示，近期將制定「基隆市特定行業管理自治條例」送基隆市議會審議，俾利有效規範特定行業營業場所，做為警察同仁執法的堅強後盾，打造基隆成為友善、乾淨、安全的城市。

▲新任基隆警局長翁群能上任。（圖／記者郭世賢翻攝）

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