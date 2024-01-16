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微風集團首跨外縣市　攜手基隆市政府打造東岸新地標

▲微風集團攜手基隆市政府打造東岸新地標。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲微風集團攜手基隆市政府打造東岸新地標。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

東岸商場目前由大日開發有限公司進行運營，由於即將期滿進行促參案件招商，確認由微風集團勝出取得最優申請人資格。今（16日）基隆市長謝國樑與微風集團楊盛傑總經理及高銘頂總經理共同宣布將攜手合作，微風集團將以ROT方式參與，年限最長為20年，投資超過新台幣2億5000萬進行改造。這是微風集團踏出台北市外的第一站，今年2月1日將正式接手，共同打造嶄新的商業地標。

謝國樑表示，微風集團進駐東岸廣場將帶動基隆的經濟發展，為市民提供更多元的購物、娛樂選擇，期待這次合作成為基隆市發展的嶄新契機，為市民帶來更高品質的消費空間與選擇。市府將提供微風集團各項協助，有效結合市區廟口商圈及海港周圍廊帶。

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▲基隆新地標東岸商場。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆新地標東岸商場。

微風集團總經理高銘頂表示，新商場命名為「微風東岸」，商場風格將介於高檔精品百貨與現有商城之間，未來將透過改進及調整，提升檔次。商場的改造不僅專注於外觀，還將著眼於商場的內涵。微風集團承諾在營運過程中，將商場劃分為零售、餐飲、以及娛樂預熱區域，以提供更多元的消費體驗。此外，商場將積極運用大廣場空間，舉辦各類藝文活動，讓市民和遊客能享受高品質的消費及娛樂經驗。

高銘頂說，此次整體改造計畫，將秉持「服務不中斷」的原則，將商場及停車場的重新規劃與升級，微風集團將投資超過新台幣2億5000萬，以改善停車場的通風系統、升級照明設施，並重新鋪設地下室地板，提升停車場的整體品質，並打造更舒適的使用環境，微風集團也將進行「分區整改」，確保商場在整修期間依然能維持正常營運。

▲基隆新地標東岸商場。（圖／記者郭世賢翻攝）

高銘頂強調，這是一個動態的改造過程，商場的升級將是階段性的，並會根據市場需求和消費者反饋進行調整。未來微風集團將持續投入資源，並與基隆市政府保持密切的合作，對於商場及周邊地區的改善，微風集團也積極參與討論，提出建議，以期協同打造更宜居、宜商的城市環境。

工策會總幹事劉錡琦表示，東岸商場因租約即將期滿，為了能滿足民眾的購物、飲食等需求，這段時間以來邀請百貨經營業者了解東岸商場的地點優勢，鼓勵百貨業者前來參與評選，也恭喜微風集團的勝出，相信能為基隆帶來優質的服務。

即將就任立委的議員林沛祥表示，對於基隆市民而言，這次合作將為他們帶來更便利、豐富的購物和休閒體驗。同時，新商場的打造將提升東岸區域的整體形象，吸引更多遊客及投資，為基隆市帶來經濟上的良好發展，在此特別對謝國樑市長率領市府團隊招商成績表達高度肯定。

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