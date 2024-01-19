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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

時力「備戰2026」不排除與他黨合作　王婉諭：但絕不為利益分贓結合

▲▼時代力量代理黨主席王婉諭。（圖／記者杜冠霖攝）

▲時代力量代理黨主席王婉諭。（圖／記者杜冠霖攝）

記者杜冠霖／台北報導

時代力量在2024大選遭遇空前潰敗，連政黨補助款門檻都未能跨過，代理黨主席王婉諭今（19日）說明時力近期募款、入黨情形及未來規畫。對於是否佈局2026九合一大選，王表示，時代力量會持續備戰，即便時代力量在國會沒有席次，仍有6席議員及1席鄉代。至於是否與其他政黨合作？王直言，時代力量做為改革力量，若能有共同的理念，非常願意積極跟各黨討論。

對於選後規劃，王婉諭指出，時代力量今天開始也會舉辦一系列巡迴座談，希望傾聽各界民意，包含現在政治狀況以及對時代力量的期待，以及未來如何因應跟調整這次大選獲得慘烈成績，必須痛定思痛，透過這樣的座談，讓大家面對面一起檢視時代力量的問題，也聽聽大家對第三勢力的期待。

秘書長李兆立也補充，巡迴座談目前規劃有7場，從第一場在台北開始，依序在台中、新竹、竹縣、苗栗、高雄、花蓮舉辦，希望過年前舉辦完畢，並把大家的意見收攏。

王婉諭直言，2026年選舉也會持續備戰，即便時代力量在國會沒有席次，仍有6席議員及1席鄉代，新竹市更有議會黨團，還有一些夥伴希望投入地方選舉，不會放棄地方的經營也會努力留下人才，面對2024選舉結果的確有很多需要檢討部分，未能獲得補助款也是嚴峻挑戰，若對於時代力量這幾年國會跟地方表現肯定的話，希望大家一起度過這次難關、重整之後再出發。

對於檢討內容，王婉諭表示，並不只是這次選舉，時代力量這幾年未能留下人才，很多政治跟組織基本功也未能做好， 這些都要做調整，包含策略選擇、媒體聲量佈局都有很多改進空間，從2022年選舉時代力量支持度就不到1％，即便是尋找非常多優秀、有實務經驗的不分區，雖然拉到2點多個百分點，但未能突破3％政黨補助門檻。

王婉諭坦言，一部分原因就是時代力量這幾年未能在組織打好基礎、人才也無法留用，在整個大環境下，選前藍白破局後，三個主要政黨都呼籲集中選票、壓縮政黨票給小黨可能性，對小黨跟第三勢力來說非常辛苦。

王婉諭表示，不可諱言時代力量過去在媒體曝光比較不足，很多人在過去幾年看不到時代力量，在積極爭取節目露出下，因為被看見所以願意支持時代力量，媒體或是社群平台露出非常重要，現在側翼操作跟網路攻防下，很容易讓時代力量價值被模糊、主張無法被看見。

至於2026規劃？王婉諭表示，相關佈局都持開放態度，這要回到整個黨的機制，本週六就召開黨代表大會，遴選新的決策委員跟黨主席，這都是在新的決策委員上任後要加速處理部分，以代理黨主席角色看待，仍然認為不要廣泛提名，而是聚焦在較有把握的區域，在地經營、持續深耕才能在這一局有所突破。

是否跟其他政黨合作？王指出，上任以來對所有合作可能性都保持開放態度，但合作是要有意義的，針對議題、價值，不論是在中央或是黨的層級合作，甚至在地方選舉上都保持開放態度，2024其實有保持這種彈性，也跟各個小黨都談過，甚至三大黨也都有洽談，但未能發生合作可能性。

王婉諭直言，時代力量做為改革力量，任何合作可能性都可以討論，但絕不會為了利益跟分贓而結合，這樣的前提下，若能有共同的理念，非常願意積極跟各黨討論。

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