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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

大選潰敗...時力收數千筆募款及破2百入黨申請　3原因曝「黃國昌退黨」

▲▼時代力量代理黨主席王婉諭。（圖／記者杜冠霖攝）

▲時代力量代理黨主席王婉諭、秘書長李兆立。（圖／記者杜冠霖攝）

記者杜冠霖／台北報導

2024大選，時代力量僅拿下35萬張政黨票，未跨過立委席次及政黨補助款門檻，且區域立委全數落敗，代理黨主席王婉諭今（19日）說明時力近期募款、入黨情形及未來規畫，她表示，時力面臨嚴峻的財務狀況，而選後不到一個禮拜，已經收到數千筆小額募款以及超過2百位黨員申請入黨。對於媒體詢問大量新黨員申請入黨的原因，秘書長李兆立認為，包含現任委員國會表現、議題耕耘，以及黃國昌退黨等三大原因。

時代力量今召開媒體說明會，由王婉諭說明後續規劃，王表示，時代力量在這次大選中未能跨過3％政黨補助門檻，的確面對非常嚴峻的財務狀況，會做相對應的組織精簡，包含中央跟地方黨部都在調整中，本週會召開黨代表大會、遴選新的決策委員，也發起「一人捐200」活動讓改革力量持續延續，不只是金錢上的資助也希望徵求相對應空間，目前中央黨部租金相對高，這些組織調整必須儘速進行。

王婉諭指出，選後到現在不到一個禮拜已經收到數千筆小額募款以及超過2百位黨員申請入黨，超過6成是25歲以下年輕世代，顯示時代力量對於年輕族群仍有一定號召力，改革及社會改造不能因為沒有國會席次而停滯，時代力量仍會扮演這樣的角色。

媒體詢問，許多年輕人入黨原因是否和黃國昌退黨有關？王婉諭坦言，蠻大比例有寫到這個部分，的確很大一部份提到黃國昌退黨，還有一部分透過媒體看到時代力量價值直得親睞，因此選擇加入，兩種大概是入黨理由的主流。

李兆立也補充，入黨理由大概有三種：第一、黃國昌退黨；第二、是肯定現任委員在國會的表現跟堅持；第三、是時代力量過去在幾大議題的堅持，特別是居住正義、兒少保護跟交通改革。

而黨籍立委陳椒華選後為黃國昌抱屈，似乎與黨中央立場不一致？王婉諭表示，整體選戰策略包含上夜夜秀，讓百萬人能夠看到時代力量而有更多人支持，但有些人在這樣的節目中只看到黃國昌，這是比較奇怪的部分，大家焦點不太一樣，尤其是節目還有另一個來賓是呱吉，若面對民眾黨的黃國昌就不能批判跟檢視的話，有什麼資格檢視民進黨跟國民黨？

王婉諭指出，對於時代力量來說，做得好當然願意支持、不好的部分作為政黨也應該檢視，對時代力量來說這一頁已經翻過去，時代力量從來就不是一言堂，不同意見是常態，此時此刻要做的珍惜此時此刻還支持時代力量的人，不要傷害支持者、親痛仇快，當下要做的是不要讓支持者失望，看到新的時代力量，而不是在過去泥淖中繼續糾結。

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